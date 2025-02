Lazio-Monza, ecco la lista dei convocati scelta da Baroni

Manca sempre meno al fischio iniziale di Lazio-Monza, la cornice dello stadio Olimpico è pronta ad ospitare il match tra la squadra di Marco Baroni e quella di Salvatore Bocchetti. 24sima giornata di serie A con i biancocelesti chiamati ad alimentare la lotta per un posto in Champions League mentre dall'altra parte il Monza si gioca le possibilità per rimanere nella massima serie. La società Lazio intanto dirama la lista dei convocati per il match di oggi alle 15.00.

I convocati della Lazio

I giocatori in dubbio

Dopo il gran parlare sulla lista diramata in settimana per la serie A e per la Uefa Europa League, il mister biancoceleste Marco Baroni ha scelto quest'oggi la lista dei convocati per il match: presenti Nuno Tavares e Lazzari, così come Tchaouna e Basic che erano in dubbio. Assenti Hysaj, Patric e Vecino.