Amichevole, LIVE Burnley-Lazio: 0-1 (75' Cancellieri)
Segui il live scritto del match fra Burnley e Lazio su LazioPress.it
Segui il live scritto del match fra Burnley e Lazio su LazioPress.it
Penultima amichevole pre-stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri prima di fare il suo esordio a Como nella prima giornata di Serie A. I biancocelesti sfidano gli inglesi del Burnley dell'ex Tchaouna. Dopo la tournée in Turchia, terminata con una sconfitta e un pareggio, la Lazio è volata oltremanica: alle 16:00 il fischio d'inizio.
Le formazioni ufficiali
BURNLEY: Hladky; Walker, Hartman, Esteve, Foster, Anthony, Ekdal, Sonne, Cullen, Hannibal, Laurent.
A disp.: Weiss, Morrall, Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes.
All.: Scott Parker
LAZIO: Provedel, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Tavares, Dia, Cancellieri, Lazzari, Marusic.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Castellanos, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Basic, Cataldi, Gila, Ruggeri.
All.: Maurizio Sarri
Il LIVE scritto di Burnley-Lazio
-
93'
Termina il match
Torna alla vittoria la Lazio in questo pre-campionato grazie al gol di Cancellieri
-
90'
Tempo addizionale
Saranno tre i minuti di recupero
-
75'
Occasione Lazio
Cross di Noslin per Castellanos che tenta un pallonetto di testa, ottima risposta di Weiss che devia in corner
-
75'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Cancellieri, Dele-Bashiru
Dentro: Noslin, Basic
-
75'
GOL LAZIO
Contropiede fulmineo della Lazio con Pedro che serve Cancellieri che a tu per tu con il portiere non sbaglia
-
74'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Cancellieri, fallo ai danni di Pires
-
72'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Castellanos per aver calciato via il pallone dopo il fischio dell'arbitro
-
67'
È entrato in campo Tchaouna
5 cambi per il Burnley fra cui il tanto atteso ex di giornata: Loum Tchaouna
-
64'
Occasione Lazio
Cataldi imbuca per Castellanos, che riesce a deviare solamente il pallone senza imprimere velocità
-
61'
Traversa Lazio
Cancellieri colpisce la traversa su colpo di testa dopo il corner battuto da Pedro
-
58'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Provedel, Rovella, Zaccagni, Marusic, Dia
Dentro: Mandas, Hysaj, Pedro, Castellanos, Cataldi
-
50'
ZACCAGNI SBAGLIA IL RIGORE
Bruttissimo rigore tirato da Zaccagni con l'estremo difensore del Burnley che para senza problemi il tiro rasoterra e poco angolato del capitano della Lazio
-
47'
Resta a terra Rovella
Ha la peggio il Numero 6 dopo il contrasto in scivolata che ha permesso a Dia di guadagnare il penalty, fortunatamente è in grado di continuare
-
47'
CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO
Ekdal stende in area Boulaye Dia, nessun dubbio sarà penalty
-
45'
Traversa Burnley
Terza traversa colpita dal Burnley in questo match, questa volta in occasione di un corner
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
45'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Lazzari, Romagnoli, Tavares
Dentro: Gila, Provstgaard, Pellegrini
-
45'
Termina il primo tempo
In archivio i primi 45': meglio il Burnley in questa prima frazione con due traverse colpite e più occasioni create
-
39'
Ancora traversa Burnley
Difficoltà di lettura fra difesa e Provedel del cross del Burnley con Sonne che da posizione ravvicinata colpisce la traversa su colpo di testa. È il secondo montante alto colpito dai Clarets
-
32'
Rovella ci prova da punizione
Ci prova il Numero 6 della Lazio da calcio di punizione, palla che termina alta
-
25'
Traversa Burnley
Calcola male l'uscita Provedel con la palla che colpisce la traversa sorpassandolo, l'estremo biancoceleste rimedia all'errore con una buona parata in uscita sul tap-in del Burnley
-
25'
Ottima parata di Provedel
Si allunga il portiere biancoceleste sulla conclusione di Laurent
-
19'
Primo tiro in porta del match
Ci prova Anthony (Burnley) dalla distanza, blocca la sfera Provedel
-
18'
Grande intervento di Tavares
Diagonale ottima di Tavares che in acrobazia evita un'occasione pericolosa
-
14'
Ammonizione Burnley
Cartellino giallo per Hartman dopo uno scontro con Lazzari
-
14'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Lazzari che ha preso per la maglia Hartman dopo un fallo del giocatore di casa
-
13'
Si fa vedere anche il Burnley
Prima azione offensiva per i padroni di casa che guadagnano un corner
-
4'
Momento di partita molto frammentata
Tanti i falli commessi in questi primi 10' di gioco
-
4'
Ci prova Cancellieri
Scambio stretto con Guendouzi, Cancellieri prova il tiro a giro col mancino… palla che termina alta
-
1'
Inizia Burnley-Lazio!
Muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa