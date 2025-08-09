Amichevole, LIVE Burnley-Lazio: 0-1 (75' Cancellieri)

Segui il live scritto del match fra Burnley e Lazio su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Dele-Bashiru, Ekdal - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Dele-Bashiru, Ekdal - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Segui il live scritto del match fra Burnley e Lazio su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Penultima amichevole pre-stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri prima di fare il suo esordio a Como nella prima giornata di Serie A. I biancocelesti sfidano gli inglesi del Burnley dell'ex Tchaouna. Dopo la tournée in Turchia, terminata con una sconfitta e un pareggio, la Lazio è volata oltremanica: alle 16:00 il fischio d'inizio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

Lazzari - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazzari - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

BURNLEY: Hladky; Walker, Hartman, Esteve, Foster, Anthony, Ekdal, Sonne, Cullen, Hannibal, Laurent.

A disp.: Weiss, Morrall, Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes.

All.: Scott Parker

LAZIO: Provedel, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Tavares, Dia, Cancellieri, Lazzari, Marusic.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Castellanos, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Basic, Cataldi, Gila, Ruggeri.

All.: Maurizio Sarri

Il LIVE scritto di Burnley-Lazio

  • 93'
    match_ended
    Share Link

    Termina il match

    Torna alla vittoria la Lazio in questo pre-campionato grazie al gol di Cancellieri

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno tre i minuti di recupero

  • 75'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Cross di Noslin per Castellanos che tenta un pallonetto di testa, ottima risposta di Weiss che devia in corner

  • 75'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Cancellieri, Dele-Bashiru

    Dentro: Noslin, Basic

  • 75'
    goal
    Share Link

    GOL LAZIO

    Contropiede fulmineo della Lazio con Pedro che serve Cancellieri che a tu per tu con il portiere non sbaglia

  • 74'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Cancellieri, fallo ai danni di Pires

  • 72'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Castellanos per aver calciato via il pallone dopo il fischio dell'arbitro

  • 67'
    substitution
    Share Link

    È entrato in campo Tchaouna

    5 cambi per il Burnley fra cui il tanto atteso ex di giornata: Loum Tchaouna

  • 64'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Cataldi imbuca per Castellanos, che riesce a deviare solamente il pallone senza imprimere velocità

  • 61'
    Share Link

    Traversa Lazio

    Cancellieri colpisce la traversa su colpo di testa dopo il corner battuto da Pedro

  • 58'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Provedel, Rovella, Zaccagni, Marusic, Dia

    Dentro: Mandas, Hysaj, Pedro, Castellanos, Cataldi

  • 50'
    shot_saved
    Share Link

    ZACCAGNI SBAGLIA IL RIGORE

    Bruttissimo rigore tirato da Zaccagni con l'estremo difensore del Burnley che para senza problemi il tiro rasoterra e poco angolato del capitano della Lazio

  • 47'
    injury
    Share Link

    Resta a terra Rovella

    Ha la peggio il Numero 6 dopo il contrasto in scivolata che ha permesso a Dia di guadagnare il penalty, fortunatamente è in grado di continuare

  • 47'
    penalty
    Share Link

    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO

    Ekdal stende in area Boulaye Dia, nessun dubbio sarà penalty

  • 45'
    Share Link

    Traversa Burnley

    Terza traversa colpita dal Burnley in questo match, questa volta in occasione di un corner

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Lazzari, Romagnoli, Tavares

    Dentro: Gila, Provstgaard, Pellegrini

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    In archivio i primi 45': meglio il Burnley in questa prima frazione con due traverse colpite e più occasioni create

  • 39'
    Share Link

    Ancora traversa Burnley

    Difficoltà di lettura fra difesa e Provedel del cross del Burnley con Sonne che da posizione ravvicinata colpisce la traversa su colpo di testa. È il secondo montante alto colpito dai Clarets

  • 32'
    free_kick
    Share Link

    Rovella ci prova da punizione

    Ci prova il Numero 6 della Lazio da calcio di punizione, palla che termina alta

  • 25'
    Share Link

    Traversa Burnley

    Calcola male l'uscita Provedel con la palla che colpisce la traversa sorpassandolo, l'estremo biancoceleste rimedia all'errore con una buona parata in uscita sul tap-in del Burnley

  • 25'
    shot_saved
    Share Link

    Ottima parata di Provedel

    Si allunga il portiere biancoceleste sulla conclusione di Laurent

  • 19'
    substitution
    Share Link

    Primo tiro in porta del match

    Ci prova Anthony (Burnley) dalla distanza, blocca la sfera Provedel

  • 18'
    Share Link

    Grande intervento di Tavares

    Diagonale ottima di Tavares che in acrobazia evita un'occasione pericolosa

  • 14'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Burnley

    Cartellino giallo per Hartman dopo uno scontro con Lazzari

  • 14'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Lazzari che ha preso per la maglia Hartman dopo un fallo del giocatore di casa

  • 13'
    Share Link

    Si fa vedere anche il Burnley

    Prima azione offensiva per i padroni di casa che guadagnano un corner

  • 4'
    foul
    Share Link

    Momento di partita molto frammentata

    Tanti i falli commessi in questi primi 10' di gioco

  • 4'
    Share Link

    Ci prova Cancellieri

    Scambio stretto con Guendouzi, Cancellieri prova il tiro a giro col mancino… palla che termina alta

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Burnley-Lazio!

    Muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa

Burnley-Lazio: le formazioni ufficiali dell'amichevole, cambio per Marusic
Ledesma: “Cancellieri ha dimostrato la sua crescita. Rovella o Cataldi? Dico che…”