Women Live | Serie A, Lazio-Napoli 0-0: rigore negato alle biancocelesti

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A, in cui la Lazio affronterà alle ore 15:00 il Napoli

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A, in cui la Lazio affronterà alle ore 15:00 il Napoli

Ginevra Sforza /

Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per la quinta giornata di Serie A Women Athora, che vedrà la Lazio Women affrontare alle ore 15:00 il Napoli di Sassarini. Le biancocelesti di Grassadonia dovranno cercare di proseguire la striscia positiva contro le partenopee: la Lazio è rimasta imbattuta negli ultimi cinque incontri contro le azzurre, grazie a un pareggio e quattro vittorie. 

Oltre a proseguire l’andamento positivo, chiaramente la Lazio Women dovrà cercare di rialzarsi e voltare pagina già a partire dalla sfida di oggi, dopo due pesanti sconfitte che hanno senza dubbio inciso sul morale delle biancocelesti. Oggi sarà quindi fondamentale per le aquilotte conquistare punti preziosi in ottica classifica, considerando che la squadra è attualmente ferma all'ottavo posto dopo la vittoria del Como.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Cafferata, D`Auria, Baltrip-Reyes; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Karczewska, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin Queralt, Benoit, Le Bihan, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Grassadonia

NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Giordano, Jusjong, Brooks, Vergani; Sciabica, Muth, Bellucci, Barker; Troan, Floe. A disp.: Hornschuch, Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, D'Angelo, Vanmechelen, Pettenuzzo, Langella. All.: David Sassarini

La designazione arbitrale

Arbitro: Leonardo Di Mario (Sez. Ciampino)

Assistenti: Sebastian Petrov - Angelo Di Curzio

IV ufficiale: Cataldo Zito

Assistente FVS: Valeria Spizuoco

Il live del match tra Lazio e Napoli

  • 21'
    shot_saved
    Occasione Napoli

    Prima grande occasione della partita: partenopea a un passo dall'aprire le marcature con Barker. Primo tiro in porta della partita, ma Durante blocca la sfera e salva le biancocelesti

  • 12'
    whistle
    Rigore non concesso

    Il direttore di gara nega il penalty alle biancocelesti

  • 10'
    whistle
    Revisione FVS

    Lunga trattenuta in area di rigore ai danni Karczewska da parte di Jusjong. La Lazio chiede la revisione al Football Video Supporter

  • 1'
    match_started
    Inizia Lazio-Napoli!

    Tutto pronto al Fersini per la quinta giornata di Serie A. Sono le padrone di casa a dare inizio al match

