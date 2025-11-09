Lazio, Sarri a San Siro: la 148ª presenza in biancoceleste e un tabù da sfatare

La Lazio scenderà in campo a San Siro, oltre che per cercare il risultato, anche per sfatare un tabù molto speciale. Quella di oggi contro l’Inter sarà la 148ª panchina di Sarri con la Lazio: lo stesso numero totalizzato con il Napoli, la squadra con cui ha collezionato più presenze in carriera.

Una serata speciale ma un tabù da sfatare

La ricorrenza speciale, però, arriva in una partita quasi impossibile. Infatti, oltre alla forza dell’avversario, il Comandante dovrà fare i conti con un tabù personale: come riporta La Gazzetta dello Sport, da tecnico della Lazio, il mister toscano ha sempre perso a San Siro (6 volte su 6: 4 con il Milan e 2 con l’Inter) e con una Lazio molto più qualitativa rispetto a quella attuale. Per infrangere questo dato, allungare la striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi e continuare a rimontare la classifica, il mister appronta una ricetta fatta di sacrificio e impegno. Così, ancora una volta, vedremo in campo una Lazio molto poco “sarriana”. Mau non proverà neanche a giocarsela alla pari con la formazione di Chivu, ma farà una gara di attesa, come spesso è successo all’inizio del campionato per i biancocelesti: baricentro basso, squadra coperta e pronta a tuffarsi nelle ripartenze. Sarà soprattutto sulle fasce, con Isaksen e Zaccagni, che la Lazio verrà a mettere in difficoltà la formazione di casa, ma non dovrà mancare il contributo e l’apporto anche degli altre parti dell’organico.

Continua nella prossima pagina