Inter-Lazio, occhi su Mario Gila: il difensore spagnolo osservato speciale di San Siro

Stasera si disputerà Inter-Lazio ma le luci di San Siro hanno qualcuna da puntare: Mario Gila, attuale difensore biancoceleste. I nerazzurri sono da sempre interessati al profilo del centrale, catalano di Barcellona forgiato dal Real Madrid: il giovane è uno dei nomi sulla lista di Marotta e Ausilio per il prossimo anno.

Mario Gila: un prospetto interessante del nostro campionato e una certezza per la Lazio

Quest’anno Gila ha sempre giocato da titolare, senza bucare neanche una partita e vantando 10 match su 10. Il giovane è ormai una certezza tra retroguardia biancoceleste: 25 anni, tecnico, affidabile, bravo ad impostare il gioco, scivola sull’erba per cercare un takle anche in casi rischiosi, è diventato un leader anche nello spogliatoio ed una vera e propria certezza. Nonostante le difficoltà avute appena arrivato in Italia - periodo durante il quale, come da lui stesso raccontato, ha avuto bisogno anche di un supporto psicologico, data la lontananza dal campo - ad oggi, invece, si tratta di uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Addirittura, l’anno scorso - con mister Baroni, lo spagnolo ha siglato anche 2 reti in 43 presenze in tutte le competizioni.

Il contratto attuale e l’interesse dell’Inter

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gila è legato alla Lazio fino al 2027 e il suo cartellino ammonta a circa 30 milioni. Le sue qualità caratteristiche - prima fra tutte la progressione palla al piede - sono proprio quelle predilette da mister Chivu, l’allenatore dell’Inter che stasera sfiderà proprio Gila. Al momento, è bene sottolineare che non c’è nessuna trattativa fra il giocatore spagnolo e la società nerazzurra, ma è semplicemente un nome in lista, un profilo interessante che stasera potrebbe essere ulteriormente monitorato e valutato da vicino. Bisogna, infatti, considerare che l’Inter a giugno saluterà Acerbi e De Vrij (fra l’altro, entrambi ex Lazio) e sarà, quindi, chiamata a guardarsi intorno per rinforzare la propria retroguardia con giovani di talento.