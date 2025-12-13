15° Serie A Live | Parma-Lazio 0-1: termina il match, rosso per Zaccagni e Basic

Ginevra Sforza

Ginevra Sforza

Dopo il pareggio collezionato con il Bologna di Italiano, la Lazio va a caccia di una vittoria, che manca ormai da due giornate. I biancocelesti dovranno cercare di ripartire dalla buona prestazione offerta nell'ultimo turno contro i rossoblù, e cercare di conquistare punti utili in classifica anche contro il Parma.

Le formazioni ufficiali di Parma e Lazio

Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Marchetti (Sez. Ostia Lido)

Assistenti: Rossi C. - Trinchieri

IV ufficiale: Ayroldi

V.A.R.: Aureliano 

A.V.A.R.: Volpi

Il live del match tra Parma e Lazio

  95'
    whistle
    Share Link

    Finisce qui!

    Vittoria straordinaria della Lazio in 9 contro 11: i biancocelesti tornano a vincere in trasferta. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Lazio è riuscita a strappare tre punti d'oro con determinazione e personalità

  90'
    whistle
    Share Link

    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti di recupero concessi

  88'
    substitution
    Share Link

    Cambio per la Lazio

    IN Vecino OUT Cataldi

  85'
    substitution
    Share Link

    Cambio Lazio

    IN Djuric OUT Keita

  83'
    whistle
    Share Link

    Miracolo di Provedel

    Straordinaria parata di Provedel su tiro di Estevez

  81'
    whistle
    Share Link

    GOOOOALLLL DELLA LAZIO

    NOOOSLIN IN NOVE UOMINI SIGLA LA RETE DEL VANTAGGIO

  77'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Estevez

  77'
    red_card
    Share Link

    Cartellino rosso

    Espluso anche Basic per un contatto ai danni di Estevez

  76'
    substitution
    Share Link

    Cambio per il Parma

    IN Cutrone e OUT Benedyczak 

  69'
    substitution
    Share Link

    Cambio per il Parma

    IN Ondrejka OUT Oristanio

  68'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    IN Dele-Bashiru, Noslin e Provsgaard OUT Cancellieri, Castellanos e Patric 

  63'
    whistle
    Share Link

    Provedel attento

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva un tiro basso e lento di Valeri, Provedel incertezza senza difficoltà

  62'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Keita

  53'
    whistle
    Share Link

    Occasione Lazio

    Cancellieri di prima grazie al guizzo di Pellegrini che serve l'ex Parma: tiro centrale e Corvi blocca senza problemi

  50'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Valeri per un fallo ai danni di Cancellieri

  45'
    whistle
    Share Link

    Parma pericoloso

    Pellegrino si rende pericoloso con un tiro, Provedel riesce a spazzare, ma senza controllare bene, Romagnoli allontana

  45'
    whistle
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Comincia la seconda frazione di tempo: si riprende al Tardini

  45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Parma

    IN Troilo OUT Delprato

  45'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo

    Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Parma e Lazio: ritmi alti al Tardini, ma l'espulsione di Zaccagni a meno tre minuti dalla fine del primo tempo reta l'episodio più eclatante finora

  45'
    whistle
    Share Link

    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero per la prima frazione di gioco

  41'
    red_card
    Share Link

    Cartellino rosso

    Zaccagni espulso per un contatto con Estevez: il capitano allunga la gamba, leggermente alta, nel tentativo di recuperare il pallone, e colpisce il gialloblù. L'arbitro della sezione di Ostia Lido vede un piede a martello e ammonisce duramente il biancoceleste. Scelta eccessiva da parte di Marchetti

  28'
    match_started
    Share Link

    Basic pericoloso

    Basic da ottimo posizione tenta un tiro, Corvi intercetta la sfera e nega la reta ai biancocelesti

  28'
    match_started
    Share Link

    Basic ci prova da punzione

    Altra punizione a favore della Lazio dopo un fallo ai danni di Cancellieri appena fuori area: batte Basic, ma il tiro sfiora la traversa e termina fuori

  25'
    match_started
    Share Link

    Punizione biancoceleste

    Incornata di Romagnoli sulla punizione battuta da Cataldi, conclusione alta

  20'
    match_started
    Share Link

    Occasione Lazio

    Dopo alcuni minuti in cui il Parma si è reso pericoloso, la Lazio prova a sbloccare le marcature con Castellanos: l'argentino prova un tiro da fuori area, conclusione fuori

  16'
    match_started
    Share Link

    Estevez non concede il vantaggio alla Lazio

    Miracolo Estevez che nega l'inserimento di Castellanos su cross di Marusic. Un goal già fatto negato dal gialloblù

  13'
    match_started
    Share Link

    Ancora Parma

    Altra occasione per i ducali: nell'area di rigore biancoceleste Oristanio cambia lato per Bernabé, Provedel si fa trovare pronto e spazza con i pugni

  11'
    match_started
    Share Link

    Il Parma prende fiducia

    Grande occasione del Parma ancora con Valeri: l'esterno sfrutta l'indecisione di Pellegrini in area e mette in mezzo per Benedyczak, che tenta un tiro poi chiuso da Romagnoli. Azione fermata per fuorigioco

  9'
    match_started
    Share Link

    Ci prova Valeri

    Valeri tenta un tiro-cross in area, ma Provedel intercetta e blocca la sfera senza difficoltà

  1'
    match_started
    Share Link

    Miracolo Corvi

    Primo squillo del doppio ex Cancellieri: da destra tenta una diagonale, ma Corvi si fa trovare attento e nega l'occasione

  1'
    match_started
    Share Link

    Si parte al Tardini!

    Ha inizio il match per il 15° turno di Serie A tra Parma e Lazio. Primo possesso per gli ospiti

