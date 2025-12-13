15° Serie A Live | Parma-Lazio 0-1: termina il match, rosso per Zaccagni e Basic
Tutto pronto per la 15° giornata di Serie A: segui il live tra Parma e Lazio
Dopo il pareggio collezionato con il Bologna di Italiano, la Lazio va a caccia di una vittoria, che manca ormai da due giornate. I biancocelesti dovranno cercare di ripartire dalla buona prestazione offerta nell'ultimo turno contro i rossoblù, e cercare di conquistare punti utili in classifica anche contro il Parma.
Le formazioni ufficiali di Parma e Lazio
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. Allenatore: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Marchetti (Sez. Ostia Lido)
Assistenti: Rossi C. - Trinchieri
IV ufficiale: Ayroldi
V.A.R.: Aureliano
A.V.A.R.: Volpi
Il live del match tra Parma e Lazio
-
95'
Finisce qui!
Vittoria straordinaria della Lazio in 9 contro 11: i biancocelesti tornano a vincere in trasferta. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Lazio è riuscita a strappare tre punti d'oro con determinazione e personalità
-
90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero concessi
-
88'
Cambio per la Lazio
IN Vecino OUT Cataldi
-
85'
Cambio Lazio
IN Djuric OUT Keita
-
83'
Miracolo di Provedel
Straordinaria parata di Provedel su tiro di Estevez
-
81'
GOOOOALLLL DELLA LAZIO
NOOOSLIN IN NOVE UOMINI SIGLA LA RETE DEL VANTAGGIO
-
77'
Cartellino giallo
Ammonito Estevez
-
77'
Cartellino rosso
Espluso anche Basic per un contatto ai danni di Estevez
-
76'
Cambio per il Parma
IN Cutrone e OUT Benedyczak
-
69'
Cambio per il Parma
IN Ondrejka OUT Oristanio
-
68'
Sostituzione Lazio
IN Dele-Bashiru, Noslin e Provsgaard OUT Cancellieri, Castellanos e Patric
-
63'
Provedel attento
Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva un tiro basso e lento di Valeri, Provedel incertezza senza difficoltà
-
62'
Cartellino giallo
Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Keita
-
53'
Occasione Lazio
Cancellieri di prima grazie al guizzo di Pellegrini che serve l'ex Parma: tiro centrale e Corvi blocca senza problemi
-
50'
Cartellino giallo
Ammonito Valeri per un fallo ai danni di Cancellieri
-
45'
Parma pericoloso
Pellegrino si rende pericoloso con un tiro, Provedel riesce a spazzare, ma senza controllare bene, Romagnoli allontana
-
45'
Inizia il secondo tempo
Comincia la seconda frazione di tempo: si riprende al Tardini
-
45'
Sostituzione Parma
IN Troilo OUT Delprato
-
45'
Fine primo tempo
Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Parma e Lazio: ritmi alti al Tardini, ma l'espulsione di Zaccagni a meno tre minuti dalla fine del primo tempo reta l'episodio più eclatante finora
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero per la prima frazione di gioco
-
41'
Cartellino rosso
Zaccagni espulso per un contatto con Estevez: il capitano allunga la gamba, leggermente alta, nel tentativo di recuperare il pallone, e colpisce il gialloblù. L'arbitro della sezione di Ostia Lido vede un piede a martello e ammonisce duramente il biancoceleste. Scelta eccessiva da parte di Marchetti
-
28'
Basic pericoloso
Basic da ottimo posizione tenta un tiro, Corvi intercetta la sfera e nega la reta ai biancocelesti
-
28'
Basic ci prova da punzione
Altra punizione a favore della Lazio dopo un fallo ai danni di Cancellieri appena fuori area: batte Basic, ma il tiro sfiora la traversa e termina fuori
-
25'
Punizione biancoceleste
Incornata di Romagnoli sulla punizione battuta da Cataldi, conclusione alta
-
20'
Occasione Lazio
Dopo alcuni minuti in cui il Parma si è reso pericoloso, la Lazio prova a sbloccare le marcature con Castellanos: l'argentino prova un tiro da fuori area, conclusione fuori
-
16'
Estevez non concede il vantaggio alla Lazio
Miracolo Estevez che nega l'inserimento di Castellanos su cross di Marusic. Un goal già fatto negato dal gialloblù
-
13'
Ancora Parma
Altra occasione per i ducali: nell'area di rigore biancoceleste Oristanio cambia lato per Bernabé, Provedel si fa trovare pronto e spazza con i pugni
-
11'
Il Parma prende fiducia
Grande occasione del Parma ancora con Valeri: l'esterno sfrutta l'indecisione di Pellegrini in area e mette in mezzo per Benedyczak, che tenta un tiro poi chiuso da Romagnoli. Azione fermata per fuorigioco
-
9'
Ci prova Valeri
Valeri tenta un tiro-cross in area, ma Provedel intercetta e blocca la sfera senza difficoltà
-
1'
Miracolo Corvi
Primo squillo del doppio ex Cancellieri: da destra tenta una diagonale, ma Corvi si fa trovare attento e nega l'occasione
-
1'
Si parte al Tardini!
Ha inizio il match per il 15° turno di Serie A tra Parma e Lazio. Primo possesso per gli ospiti