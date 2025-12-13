Lazio, Dia convocato dal Senegal: partirà per la Coppa d’Africa

Arriva anche la convocazione per l'attaccante biancoceleste che lascerà la squadra di Sarri

Dia - Proietto

Anche Dia in partenza

Boulaye Dia è stato convocato dalla Nazionale del Senegal per la prossima Coppa d’Africa. Il ct Pape Thiaw ha inserito l’attaccante della Lazio nella lista dei prescelti per la competizione continentale, così come riportato da Radio Laziale.

Dia partirà dopo l’ultimo impegno di campionato della Lazio contro il Parma, lasciando Sarri senza una pedina importante nel reparto offensivo per diverse settimane. Un’assenza pesante per i biancocelesti, che dovranno gestire al meglio le rotazioni in attacco durante il periodo della competizione africana.

