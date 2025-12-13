Parma-Lazio, incrocio a stelle e strisce: Castellanos contro Cremaschi

La sfida tra Parma e Lazio, in programma questa sera alle 18.00 allo stadio Tardini, non sarà soltanto un confronto importante per la classifica e per gli obiettivi delle due squadre. All’interno del match emergono anche duelli nella sfida, incroci di storie e percorsi che aggiungono fascino alla gara.

Uno di questi riguarda Valentín Castellanos e Benjamin Cremaschi, accomunati da un passato nel calcio americano. Il Taty, prima del passaggio al Girona e poi alla Lazio, è stato per quattro stagioni il punto di riferimento offensivo del New York City: con il club della MLS ha collezionato 134 presenze, 59 gol e 24 assist, numeri che rappresentano il picco statistico della sua carriera. Cremaschi, invece, è uno dei talenti cresciuti nell’Inter Miami di David Beckham: classe 2005, statunitense con origini italiane, ha avuto l’opportunità di maturare accanto a campioni del calibro di Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez. Due percorsi diversi, ma con radici comuni, pronti a incrociarsi questa sera sul prato del Tardini.