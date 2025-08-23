Women Live | Women's cup, Lazio-Napoli 2-1: la ribalta Visentin!
Prima sfida della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia che ospitano al Fersini il Napoli
Tutto pronto al Mirko di Fersini di Formello per la prima sfida della Women's cup per la Lazio di Grassadonia, che sfiderà alle ore 20:30 il Napoli di Sassarini.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, mancuso, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
NAPOLI WOMEN: Beretta; Brooks, Barker, Banusic, Floe, Muth, Jusjong, Sciabica, Troan, Vergani, Giordano. A disp.: Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, Bellucci, Moretti, Pettenuzzo, Vischi, Langella. All.: David Sassarini
La designazione arbitrale
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Alesandro Ceci - Giuseppe Scarpati
IV Ufficiale: Andrea Musumeci
Il live del match tra Lazio e Napoli
-
95'
Finisce qui!
La Lazio piazza i primi tre punti preziosi per la Women's cup. In attesa del confronto contro la Juventus, le biancocelesti possono festeggiare la prima vittoria conquistata nella nuova competizione!
-
90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero segnalati dal quarto uomo
-
84'
GOOOOOAL DELLA LAZIO
La Lazio ribalta il Napoli con un goal strepitoso di Visentin sul secondo palo
-
81'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Su cross di Reyes, Karczewska ha trovato l'angolo per riportare in parità la partita
-
80'
Doppio cambio per il Napoli
IN Pettenuzzo e Langella OUT Troan e Muth
-
72'
Sostituzione Lazio
OUT Simonetti IN Karczewska
-
66'
Cartellino giallo
Ammonita Brooks per un fallo ai danni di Piemonte
-
62'
Cambio per la Lazio
IN Visentin OUT Monnecchi
-
62'
Cartellino rosso
Rosso per un il mister biancoceleste Gianluca Grassadonia
-
57'
Goal annullato del Napoli
Azzurre vicine al 2-0. Rete annullata per un fallo
-
54'
Sostituzioni Lazio
OUT Vernis e Castiello IN Goldoni e Benoit
-
54'
Cambio per il Napoli
IN Bellucci e Banusic Out Sciabica e Kozak
-
45'
Inizio secondo tempo
Comincia la seconda frazione di tempo tra Lazio e Napoli
-
45'
Fine primo tempo
Pochi spunti dalla parte della Lazio di Grassadonia che nella seconda frazione di tempo dovrà cercare nuove occasioni per imporsi
-
35'
Goal Napoli
Dopo diverse chance per andare in vantaggio, la pericolosità offensiva delle azzurre ha portato i suoi frutti, che aprono ufficialmente le marcature con Floe
-
23'
Napoli pericolosissima
L'aggressività offensiva partenopea continua. In un'occasione in cui Lazio era scoperta, le azzurre ne hanno approfittando cercando di sbloccare le marcature. Fuorigioco, le biancocelesti tirano un sospiro di sollievo
-
15'
Azzurre aggressive
Scollinato il quarto d'ora di gioco, le partenopee hanno evidenziato un'aggressività offensiva meno presente nelle biancocelesti
-
6'
Sbaglia Durante
Errore di Durante che concede un'opportunità da rigore alle avversarie partenopee, fortunatamente non hanno sfruttato il “regalo” del portiere
-
1'
Inizia Lazio-Napoli!
Al via la nuova stagione della Lazio di Grassadonia. Comincia Lazio-Napoli della Women's cup