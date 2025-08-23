Il Napoli ne fa due al Sassuolo, pareggio tra Genoa e Lecce

Riparte la stagione calcistica di serie A 2025/2026, ad esser protagoniste sono due partite: Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. La prima finisce 0-2 per gli uomini di Antonio Conte mentre nell'altro match del Marassi quasi assenti le emozioni con il risultato finale di 0-0. Stasera i riflettori si accenderanno su Milan-Cremonese e Roma-Bologna, queste le due partite che chiuderanno l'anticipo della prima giornata di campionato.

Sassuolo-Napoli 0-2

Partita decisamente a senso unico con un Napoli che ingrana subito. Prova assolutamente convincente per gli uomini di Antonio Conte che decidono il match con le reti di Mc Tominay e il nuovo acquisto De Bruyne. Il Sassuolo quasi non pervenuto, l'unico episodio da segnare al tabellino per i neroverdi è l'espulsione di Konè. Possono sorridere i tifosi partenopei che si sono gustati un'ottima prova della loro squadra e sopratutto una prestazione importante dei nuovi acquisit.

Genoa-Lecce 0-0

Reti bianche in quel del Marassi di Genova. Sorridono gli ospiti giallorossi che hanno contenuto senza sforzi i timidi attacchi del Genoa, portando a casa un punto importante. La squadra di Vieira invece delude, poche le iniziative offensive e una manovra fin troppo lenta e prevedibile.