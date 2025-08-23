Lazio-Napoli, Women's cup: le formazioni ufficiali di Grassadonia

Nella giornata di ieri si è aperta ufficialmente la nuova edizione della Serie A Women’s Cup con Parma-Juventus, Ternana-Roma e Genoa-Inter. Questa sera alle ore 20:45 sarà il turno della Lazio Women di mister Grassadonia, che ospiterà al Mirko Fersini di Formello il Napoli.

A pochi minuti dal fischio d'inizio i tecnici di Lazio e Napoli hanno diramato le formazioni ufficiali per il match delle ore 20:30.

Le undici titolari di Grassadonia

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, mancuso, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI WOMEN: Beretta; Brooks, Barker, Banusic, Floe, Muth, Jusjong, Sciabica, Troan, Vergani, Giordano. A disp.: Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, Bellucci, Moretti, Pettenuzzo, Vischi, Langella. All.: David Sassarini