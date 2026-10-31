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Primavera Live | Lazio-Sassuolo 3-1: accorciano gli ospiti con Kulla

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Dopo la vittoria in settimana nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Südtirol, la Lazio Primavera torna in campo questa volta in campionato per ospitare il Sassuolo.

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Le formazioni ufficiali 

LAZIO: D'Alessio, Ciucci, Santagostino Baldi, Battisti, Ferrante, Pernaselci, Serra, Bagordo, Eone, Kovac, Riggi.

A disp.: Quadrelli, Galassi, Landi, Gatto, Zangari, Mennea, Montano, Stornelli, Avram, Elena, Morelli.

All.: Francesco Punzi

 

SASSUOLO U20: Nyarko, Mussini, Chiricallo, Kulla, Campani, Liberali, Bolondi, Baffoh, Gianelli, Coman, Mirri

A disp.: Lungu, Zanetti, Daldum, Barry, Acatullo, Cavani, Frangella, Cairo, Capacchione, Cornescu, Merzi

All.: Gabriele Elisino

Il Live scritto del match

  • yellow_card
    85'
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    Ammonizione Sassuolo

    Cartellino giallo per Gianelli

  • substitution
    72'
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    Sostituzione Sassuolo

    Fuori: Mirri

    Dentro: Merzi

  • substitution
    75'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Battisti, Ciucci

    Dentro: Galassi, Morelli

  • substitution
    67'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Eone

    Dentro: Landi

  • goal
    65'
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    Gol Sassuolo

    Kulla servito bene in area, firma il gol del 3-1 e prova a scuotere i suoi

  • substitution
    63'
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    Sostituzioni Sassuolo

    Fuori: Bolondi, Liberali

    Dentro: Cavani, Barry

  • goal
    62'
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    GOOOOOL LAZIOOOO

    Serra si accende, si mette in proprio liberandosi dalla marcatura di tre uomini e va verso la battuta a rete. Si oppone bene Nyarko a deviare, ma sulla ribattuta si avventa Gatto che sigla il terzo gol del match.

  • substitution
    57'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Riggi, Bagordo

    Dentro: Avram, Gatto

  • 54'
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    Occasione Sassuolo

    Ci prova Cornescu, che entra in area ed incrocia la conclusione, ma la palla finisce sul fondo.

  • 52'
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    Doppia occasione Lazio

    A distanza di due minuti, Bagordo ci prova due volte dalla distanza, ma la sfera termina sempre di poco a lato 

  • break_start
    45'
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco.

    Sostituzione Sassuolo:

    Fuori: Coman

    Dentro: Frangella

  • break_start
    46'
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    Fine primo tempo

    Terminano i primi 45' di gioco, la Lazio è avanti per 2-0 grazie ai gol di Ferrante ed Eone

  • whistle
    45'
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    Tempo di recupero

    Ci sarà 1 minuto di recupero

  • 42'
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    Palo Sassuolo

    Kulla su punizione diretta pennella una bellissima traiettoria, che termina sul palo

  • goal
    40'
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    GOOOOOL LAZIOOOOO

    Errore del Sassuolo su calcio di punizione, altra ripartenza della Lazio targata Eone che parte da metà campo, entra in area, dribbling e palla che poi finisce all'angolino.

  • substitution
    38'
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    Sostituzione Sassuolo

    Cambio forzato per infortunio per il Sassuolo

    Fuori: Chiricallo

    Dentro: Cornescu

  • 30'
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    Prova a farsi vedere il Sassuolo

    Cercano la reazione gli ospiti, ma sono attenti i difensori della Lazio a sventare i pericoli

  • goal
    19'
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    GOOOOOOOOL LAZIOOOOO

    Ripartenza fulminea della Lazio guidata da Serra, che dal lato corto di destra dell'area di rigore riesce a mettere la palla in mezzo, sulla quale Eone non arriva, ma c'è Ferrante sul secondo palo che la spedisce in rete.

  • 13'
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    Occasione Lazio

    Ferrante si libera sulla sinistra e va al cross teso in area, Serra in allungo non ci arriva di pochissimo

  • 7'
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    Occasione Lazio

    Si illumina la Lazio ocn Serra, che si mette in proprio: primo dribbling secco fuori dall'area, percussione centrale poi strozza troppo la conclusione

  • 6'
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    Ci prova la Lazio

    Serpentina di Eone in area, fermato sul più bello, ma guadagna un angolo

  • free_kick
    5'
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    Punizione non sfruttata dalla Lazio

    Serra si guadagna una punizione da buona posizione per provare a crossarla in mezzo. Bagordo però non calcia bene.

  • match_started
    1'
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    Inizia il match

    Ecco il fischio d'inizio. Muove il primo pallone di gioco il Sassuolo

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