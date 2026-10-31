Primavera Live | Lazio-Sassuolo 3-1: accorciano gli ospiti con Kulla
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Dopo la vittoria in settimana nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Südtirol, la Lazio Primavera torna in campo questa volta in campionato per ospitare il Sassuolo.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO: D'Alessio, Ciucci, Santagostino Baldi, Battisti, Ferrante, Pernaselci, Serra, Bagordo, Eone, Kovac, Riggi.
A disp.: Quadrelli, Galassi, Landi, Gatto, Zangari, Mennea, Montano, Stornelli, Avram, Elena, Morelli.
All.: Francesco Punzi
SASSUOLO U20: Nyarko, Mussini, Chiricallo, Kulla, Campani, Liberali, Bolondi, Baffoh, Gianelli, Coman, Mirri
A disp.: Lungu, Zanetti, Daldum, Barry, Acatullo, Cavani, Frangella, Cairo, Capacchione, Cornescu, Merzi
All.: Gabriele Elisino
Il Live scritto del match
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Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo per Gianelli
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Sostituzione Sassuolo
Fuori: Mirri
Dentro: Merzi
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Sostituzione Lazio
Fuori: Battisti, Ciucci
Dentro: Galassi, Morelli
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Sostituzione Lazio
Fuori: Eone
Dentro: Landi
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Gol Sassuolo
Kulla servito bene in area, firma il gol del 3-1 e prova a scuotere i suoi
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Sostituzioni Sassuolo
Fuori: Bolondi, Liberali
Dentro: Cavani, Barry
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GOOOOOL LAZIOOOO
Serra si accende, si mette in proprio liberandosi dalla marcatura di tre uomini e va verso la battuta a rete. Si oppone bene Nyarko a deviare, ma sulla ribattuta si avventa Gatto che sigla il terzo gol del match.
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Sostituzione Lazio
Fuori: Riggi, Bagordo
Dentro: Avram, Gatto
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Occasione Sassuolo
Ci prova Cornescu, che entra in area ed incrocia la conclusione, ma la palla finisce sul fondo.
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Doppia occasione Lazio
A distanza di due minuti, Bagordo ci prova due volte dalla distanza, ma la sfera termina sempre di poco a lato
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Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco.
Sostituzione Sassuolo:
Fuori: Coman
Dentro: Frangella
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Fine primo tempo
Terminano i primi 45' di gioco, la Lazio è avanti per 2-0 grazie ai gol di Ferrante ed Eone
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Tempo di recupero
Ci sarà 1 minuto di recupero
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Palo Sassuolo
Kulla su punizione diretta pennella una bellissima traiettoria, che termina sul palo
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GOOOOOL LAZIOOOOO
Errore del Sassuolo su calcio di punizione, altra ripartenza della Lazio targata Eone che parte da metà campo, entra in area, dribbling e palla che poi finisce all'angolino.
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Sostituzione Sassuolo
Cambio forzato per infortunio per il Sassuolo
Fuori: Chiricallo
Dentro: Cornescu
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Prova a farsi vedere il Sassuolo
Cercano la reazione gli ospiti, ma sono attenti i difensori della Lazio a sventare i pericoli
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GOOOOOOOOL LAZIOOOOO
Ripartenza fulminea della Lazio guidata da Serra, che dal lato corto di destra dell'area di rigore riesce a mettere la palla in mezzo, sulla quale Eone non arriva, ma c'è Ferrante sul secondo palo che la spedisce in rete.
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Occasione Lazio
Ferrante si libera sulla sinistra e va al cross teso in area, Serra in allungo non ci arriva di pochissimo
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Occasione Lazio
Si illumina la Lazio ocn Serra, che si mette in proprio: primo dribbling secco fuori dall'area, percussione centrale poi strozza troppo la conclusione
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Ci prova la Lazio
Serpentina di Eone in area, fermato sul più bello, ma guadagna un angolo
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Punizione non sfruttata dalla Lazio
Serra si guadagna una punizione da buona posizione per provare a crossarla in mezzo. Bagordo però non calcia bene.
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Inizia il match
Ecco il fischio d'inizio. Muove il primo pallone di gioco il Sassuolo