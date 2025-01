Primavera Live | Lazio-Torino 2-1: Eurogol di Farcomeni!

La Lazio Primavera cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata nell'ultima giornata di campionato contro la Cremonese per 3-0 e proverà a farlo nella sfida delle 12:00 contro il Torino nelle mura amiche dello Stadio Mirko Fersini di Formello. La squadra di Sergio Pirozzi è reduce da un periodo non brillantissimo e vogliono risollevare il morale e la classifica. Lazio e Torino si trovano attualmente appaiate al 10° posto in classifica con 29 punti.

Non resta che seguire insieme il live del match!

Le formazioni ufficiali

Sergio Pirozzi - IPA

LAZIO: Renzetti, Ferrari, R. Bordon, Nazzaro, Di Tommaso, D`Agostini, Bordoni, Trifelli, Serra, A. Anderson, Pinelli

A disp.:Bosi, Gelli, Cuzzarella, Farcomeni, Sulejmani, Marinaj, Scuto, Battisti, Ciucci, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi

TORINO: Siviero, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Krzyzanowski, Zaia, Acar, Azevedo, Bonadiman, Liema, Mangiameli.

A disp.: Plaia, Rossi, Perciun, Olsson, Sabone, Conte, Djalo, Marchioro, Cacciamani, Franzoni, Dimitri.

All.: Felice Tufano

Il live del match