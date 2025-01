Lazio-Real Sociedad, per la porta c'è Mandas: un assegno circolare per il bilancio

Lazio-Real Sociedad: Mandas protagonista verso gli ottavi

La Lazio, con l'obiettivo degli ottavi di Europa League a portata di mano, affronterà la Real Sociedad schierando una formazione quasi titolare. A difendere i pali, secondo Il Messaggero, sarà Mandas, pronto a riprendere il posto dopo l’ottima prestazione di Provedel contro il Verona.

L’ultima sfida decisiva arriva dopo il pari tra Galatasaray e Dinamo, che ha spianato la strada ai biancocelesti: basterà un punto per la qualificazione matematica. Baroni, fedele alla sua politica di rotazioni in porta, si affida nuovamente a Mandas, imbattuto nelle sue sei presenze stagionali in Europa.

Provedel: il ritorno dell’“angelo biondo” della Lazio

Nonostante la staffetta, Ivan Provedel continua a essere una garanzia. A Verona ha blindato il risultato con una parata decisiva, dimostrando di essere tornato ai livelli che lo hanno consacrato tra i migliori portieri della Serie A. I numeri lo confermano: 5 clean sheet in 21 partite e un ruolo fondamentale per la squadra.

Ma non è facile reggere l’urto di una Lazio così offensiva: i critici sottolineano l’assenza di miracoli recenti, ma il portiere rimane centrale nei piani della società.

Mandas, l’amuleto greco: tra rinnovo e futuro

Il giovane Mandas continua a impressionare: due reti subite in sei partite e un rendimento che ha già attirato l’interesse di club come Manchester City e Wolverhampton. Per ora la Lazio lo considera il portiere del futuro e sta lavorando al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2028.

Secondo l’ex preparatore Nenci: «Mandas ha tutto per diventare uno dei migliori. È un gioiello scoperto all’Ofi Creta e con Provedel forma una delle coppie più forti del campionato».

Provedel ha quasi 31 anni ed è in scadenza nel 2027, il 23enne greco nel 2028 e guadagna appena 200mila euro. Preso per appena 750mila euro, ora vale 20 volte tanto.