Cardone: "Casadei, il punto di forza della Lazio è la volontà del giocatore"

Durante il calciomercato invernale la Società biancoceleste ha già preso in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Arijon Ibrahimovic dando circa 10 milioni al Bayern Monaco, ed ora sta tentando un nuovo colpo di mercato.

Situazione Casadei-Lazio

Il mediano Cesare Casadei, classe 2003, ha suscitato l'interesse della Lazio, tuttavia, il club biancoceleste non è l'unico ad avere puntato il calciatore del Chelsea, infatti, anche il Torino lo vorrebbe nella propria squadra. In un primo momento sembrava che la relazione tra i biancocelesti e il centrocampista non potesse avere futuro, data l'offerta della squadra di Cairo. Il desiderio da parte della Lazio di avere il mediano nella rosa, ha condotto il club a proporre una nuova offerta di 13 milioni più bonus, oltre ad una eventuale percentuale. Riguardo il caso Casadei si è esposto anche Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Depositphotos

Giulio Cardone sul caso Casadei ai microfoni di Radiosei