Women Live | Women's cup, Roma-Lazio 2-0: Haavi e Corelli portano in vantaggio le giallorosse

Tutto pronto per la prima semifinale a Castellammare di Stabia: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio

Tutto pronto per la prima semifinale a Castellammare di Stabia: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio

A 72 ore dal derby capitolino maschile, tocca ora alle ragazze: Lazio Women e Roma Femminile si sfidano questa sera nella semifinale della Women’s Cup, con in palio un posto nell’attesissima finale del 27 settembre (ore 17:30) allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

La squadra di Grassadonia arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive e con l’obiettivo di superare le rivali cittadine per accedere all’ultimo atto del torneo.

Domani sarà il turno dell’altra semifinale, con il derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma alle 18:30, che definirà l’altra finalista.

Sugli spalti di Castellammare sarà presente anche il CT della Nazionale femminile Andrea Soncin, attento a monitorare da vicino le prestazioni delle calciatrici azzurre impegnate nella competizione.

Le formazioni ufficiali del derby

ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Haavi, Corelli, Pilgrim. A disposizione: Valdezate, Viens, Kuhl, Dragoni, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Baldi, Babajide, Galli, Klobucarevic. Allenatore: Luca Rossettini

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Cafferata, Vernis, Simonetti, Oliviero; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Castiello, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: Luigi Ferraro - Steven La Regina

IV ufficiale: Gennaro Decimo

Il live del match tra Roma e Lazio

  • 45'
    match_started
    Fine primo tempo

    Termina 2-0 il primo tempo tra Roma e Lazio. Una frazione inizialmente vivace per le biancocelesti, che partono con uno sprint promettente, ma si spengono troppo presto, lasciando campo e iniziativa alle avversarie capitoline

  • 42'
    match_started
    Goal della Roma

    Doppietta delle giallorosse con Corelli, notoriamente tifosa giallorossa, che già da qualche minuti ha cercato di firmare la rete del 2-0

  • 34'
    match_started
    Cartellino giallo

    È D'Auria a finire sul taccuino del direttore di gara per un fallo evitabile ai danni di Pilgrim

  • 32'
    match_started
    Giuliano ancora aggressitva

    Di nuovo il numero 10 romanista si rende aggressiva sottoporta, a tu per tu con Durante, ma calcia con poca potenza e imprecisa

  • 28'
    match_started
    Ancora Roma

    Giallorosse aggressive con Giuliano che prima colpisce Durante, poi un palo rischioso che però salva le biancocelesti

  • 27'
    match_started
    Lazio vicina al pareggio

    Su calcio di punizione con Le Bihan che non riesce a centrare la porta, conclusione sopra la trasversa

  • 25'
    match_started
    Cartellino giallo

    Van Diemen prima ammonita del match per uno sgambetto ai danni di Visentin poco fuori l'area di rigore avversaria. Gesto ingenuo, punito con il giallo dal direttore di gara, che concede alle biancocelesti un'allettante calcio di punizione

  • 21'
    match_started
    Goal della Roma

    Con il destro in diagonale la Roma va in vantaggio con Haavi. Errore di Baltrip-Reyes che lascia spazio all'avversario

  • 12'
    match_started
    La Roma ha alzato i giri

    Dopo un inizio scoppiettante da parte delle biancocelesti, la Roma in questi ultimi minuti di gioco ha preso sempre più campo rendendosi aggressiva e cercando di costruire azioni offensive per andare in vantaggio

  • 2'
    match_started
    Occasione Lazio

    Lazio da subito aggressiva con Simonetti vicinissima ad aprire le marcature già al 2': il centrocampista romano calcia centrale, ma poco precisa, conclusione alta

  • 1'
    match_started
    Inizia il derby per la semifinale di Women's cup!

    Roma e Lazio in formazione pronte per dare inizio alla semifinale. Allo stadio Menti di Castellammare primo pallone affidato alle giallorosse

