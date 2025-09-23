Women Live | Women's cup, Roma-Lazio 2-0: Haavi e Corelli portano in vantaggio le giallorosse
Tutto pronto per la prima semifinale a Castellammare di Stabia: in campo il derby capitolino tra Roma e Lazio
A 72 ore dal derby capitolino maschile, tocca ora alle ragazze: Lazio Women e Roma Femminile si sfidano questa sera nella semifinale della Women’s Cup, con in palio un posto nell’attesissima finale del 27 settembre (ore 17:30) allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.
La squadra di Grassadonia arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive e con l’obiettivo di superare le rivali cittadine per accedere all’ultimo atto del torneo.
Domani sarà il turno dell’altra semifinale, con il derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma alle 18:30, che definirà l’altra finalista.
Sugli spalti di Castellammare sarà presente anche il CT della Nazionale femminile Andrea Soncin, attento a monitorare da vicino le prestazioni delle calciatrici azzurre impegnate nella competizione.
Le formazioni ufficiali del derby
ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Haavi, Corelli, Pilgrim. A disposizione: Valdezate, Viens, Kuhl, Dragoni, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Baldi, Babajide, Galli, Klobucarevic. Allenatore: Luca Rossettini
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Cafferata, Vernis, Simonetti, Oliviero; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Castiello, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Luigi Ferraro - Steven La Regina
IV ufficiale: Gennaro Decimo
Il live del match tra Roma e Lazio
-
45'
Fine primo tempo
Termina 2-0 il primo tempo tra Roma e Lazio. Una frazione inizialmente vivace per le biancocelesti, che partono con uno sprint promettente, ma si spengono troppo presto, lasciando campo e iniziativa alle avversarie capitoline
-
42'
Goal della Roma
Doppietta delle giallorosse con Corelli, notoriamente tifosa giallorossa, che già da qualche minuti ha cercato di firmare la rete del 2-0
-
34'
Cartellino giallo
È D'Auria a finire sul taccuino del direttore di gara per un fallo evitabile ai danni di Pilgrim
-
32'
Giuliano ancora aggressitva
Di nuovo il numero 10 romanista si rende aggressiva sottoporta, a tu per tu con Durante, ma calcia con poca potenza e imprecisa
-
28'
Ancora Roma
Giallorosse aggressive con Giuliano che prima colpisce Durante, poi un palo rischioso che però salva le biancocelesti
-
27'
Lazio vicina al pareggio
Su calcio di punizione con Le Bihan che non riesce a centrare la porta, conclusione sopra la trasversa
-
25'
Cartellino giallo
Van Diemen prima ammonita del match per uno sgambetto ai danni di Visentin poco fuori l'area di rigore avversaria. Gesto ingenuo, punito con il giallo dal direttore di gara, che concede alle biancocelesti un'allettante calcio di punizione
-
21'
Goal della Roma
Con il destro in diagonale la Roma va in vantaggio con Haavi. Errore di Baltrip-Reyes che lascia spazio all'avversario
-
12'
La Roma ha alzato i giri
Dopo un inizio scoppiettante da parte delle biancocelesti, la Roma in questi ultimi minuti di gioco ha preso sempre più campo rendendosi aggressiva e cercando di costruire azioni offensive per andare in vantaggio
-
2'
Occasione Lazio
Lazio da subito aggressiva con Simonetti vicinissima ad aprire le marcature già al 2': il centrocampista romano calcia centrale, ma poco precisa, conclusione alta
-
1'
Inizia il derby per la semifinale di Women's cup!
Roma e Lazio in formazione pronte per dare inizio alla semifinale. Allo stadio Menti di Castellammare primo pallone affidato alle giallorosse