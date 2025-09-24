Il bilancio di Sarri contro il Genoa sorride al tecnico toscano

Tre sconfitte in quattro uscite e una trasferta a Genova con un centrocampo che rimaneggiato è dire poco: la squalifica di Guendouzi e Belahyane, passando per gli infortuni di Dele-Bashiru e l’incognita operazione per Rovella. Infermeria piena e una classifica troppo brutta per essere vera: queste le premesse di una gara esterna complicata in cui per forza di cose la Lazio dovrà cercare di portare via punti. Solo attraverso un successo a Roma può tornare il sorriso, per provare a gettare acqua sul fuoco su una serie di problematiche che hanno contraddistinto l’intera estate biancoceleste, e che non possono scomparire al grido del campo come unico giudice.

Score incredibile per Maurizio Sarri contro il Genoa

Affrontata in sedici differenti occasioni, alla guida di Arezzo, Empoli, Napoli, Juventus e Lazio, il tecnico toscano è uscito vincente dieci volte, con cinque pareggi e una sola sconfitta. Il primo successo arriva a dicembre 2014 in Coppa Italia, quando alla guida dell’Empoli. Sempre vincente invece al Maradona nelle sfide casalinghe del Napoli contro i rossoblù, mentre con la Juventus due vittorie su due nel 2019-2020. Tre invece le vittorie ottenute alla guida della Lazio tra il 2021 e il 2024. La prima arriva con il 3-1 della stagione 2021-2022: furono Pedro, Acerbi e Zaccagni ad archiviare la pratica tra primo e secondo tempo, con la rete subita da Melegoni ad accorciare le distanze per la squadra all’epoca allenata da Shevchenko. Al ritorno non cambia la musica per Immobile e compagni, che si impongono con il punteggio di 1 a 4: alla rete di Marusic, segue la tripletta dell’ex capitano biancoceleste. Inutile l’autogol di Patric per il momentaneo 1-3. Agli ottavi di Coppa Italia, della stagione 2023-2024, arriva l’1-0 di Guendouzi che regala a Sarri il terzo successo contro il Genoa nella sua prima esperienza a Roma.

L’unica sconfitta

Arriva proprio alla guida della Lazio l’unica sconfitta per Sarri in sedici confronti contro il Genoa. Bisogna tornare al maledetto avvio di stagione 2023, al terzo anno del tecnico toscano a Roma, per una stagione cominciata con la rocambolesca sconfitta esterna con il Lecce, con due reti subite nei minuti finali. Per rispondere a quella sconfitta, i biancocelesti speravano di passare sul Genoa di Gilardino, ma un colpo di testa di Mateo Retegui sbloccò il match al 16’ del primo tempo: nonostante il tanto tempo a disposizione, Luis Alberto e compagni non riuscirono a trovare la rete del pareggio, per una gara terminata 0-1.