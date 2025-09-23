Un po' di lazialità alle audizioni di X factor: Lorenzo e le sue canzoni allo stadio

Giovedì scorso, su Sky Uno è andata in onda la seconda serata di audizioni del talent show X-factor. Tra i vari concorrenti, uno ha attirato l'attenzione del mondo biancoceleste e il motivo è molto semplice: il ragazzo, Lorenzo Giovanniello, già famoso sui social, tifa la Lazio.

La sua musica e la Lazio

Lorenzo ha toccato i cuori di tutti durante la sua audizione ad X-factor, ottenendo il passaggio alla fase successiva. Sui social, il ragazzo ha pubblicato anche un post che lo ritrae allo stadio, durante il derby, con le seguenti parole:

Ieri, da un momento all’altro ho sentito la mia Mille Risse allo stadio, al derby.

Non avrei mai messo questo post ma certe volte bisogna imparare a separare il lavoro dal cuore.

Avrei voluto festeggiarlo diversamente ma si sa, purtroppo certe volte è difficile sognare.

Grazie a chi l’ha reso possibile, SFL🤍🩵 Ps: grazie ai miei amici romanisti per non aver peggiorato la mia situazione ieri…

