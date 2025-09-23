Un po' di lazialità alle audizioni di X factor: Lorenzo e le sue canzoni allo stadio
Alle audizioni di X factor di giovedì scorso si è presentato un ragazzo con il cuore biancoceleste: ecco chi è.
Giovedì scorso, su Sky Uno è andata in onda la seconda serata di audizioni del talent show X-factor. Tra i vari concorrenti, uno ha attirato l'attenzione del mondo biancoceleste e il motivo è molto semplice: il ragazzo, Lorenzo Giovanniello, già famoso sui social, tifa la Lazio.
La sua musica e la Lazio
Lorenzo ha toccato i cuori di tutti durante la sua audizione ad X-factor, ottenendo il passaggio alla fase successiva. Sui social, il ragazzo ha pubblicato anche un post che lo ritrae allo stadio, durante il derby, con le seguenti parole:
Ieri, da un momento all’altro ho sentito la mia Mille Risse allo stadio, al derby.
Non avrei mai messo questo post ma certe volte bisogna imparare a separare il lavoro dal cuore.
Avrei voluto festeggiarlo diversamente ma si sa, purtroppo certe volte è difficile sognare.
Grazie a chi l’ha reso possibile, SFL🤍
Ps: grazie ai miei amici romanisti per non aver peggiorato la mia situazione ieri…