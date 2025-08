Amichevole Live | Galatasaray-Lazio 2-2: finisce con un pareggio la tournée turca

Termina in parità la quarta amichevole stagionale della Lazio, e si concludono così anche i test in Turchia. Nonostante il risultato, sono arrivati buoni segnali da parte della squadra di Sarri: i biancocelesti hanno saputo tener testa ai campioni di Turchia in carica. Evidente la mano del toscano negli automatismi della squadra