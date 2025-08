Galatasaray-Lazio: le formazioni ufficiali dell'amichevole

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Fenerbahce, incontro terminato 1-0, la mini-tournée della Lazio continua con l'ultima amichevole in Turchia, infatti, tra poco le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri scenderanno in campo al Rams Park per affrontare il Galatasaray, squadra che comincerà il Campionato il 10 agosto e per questa ragione è più avanti con la preparazione.

Galatasaray-Lazio: dove vedere l'amichevole

Dopo la vittoria contro la Primavera e l'Avellino e la sconfitta contro il Fenerbahce, il programma delle amichevoli continua stasera 2 agosto al Rams Park con Galatasaray-Lazio, che inizierà alle ore 20:00 e sarà trasmessa su Dazn e in streaming sempre sulla stessa piattaforma. Nelle prossime giornate, invece, le aquile voleranno in Inghilterra dove il 9 agosto affronteranno il Burnley, mentre il 16 agosto si disputerà Lazio-Atromitos a Rieti.

Galatasaray-Lazio: formazioni ufficiali

Lazio: Mandas, Hisaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni All.: Sarri

A disposizione: Furlanetto, Renzetti, Provedel, Pellegrini, Vecino, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Provstgaard, Basic, Sana, Lazzari, Cataldi, Gila, Ruggeri, Pinelli.

Galatasaray: Gunay Guvenc, Salli, Jakobs, Sànchez, Sane, Elmali, Sara, Kaan Ayhan, Torreira, Bardakci, Lemina All.: Buruk

A disposizione: Jankat Yilmaz, Buyuk, Aydin, Akgun, Kutucu, Jelert, Nelsson, Kohn, Baris Alper Yilmaz, Karatas, Baltaci, Unyay

