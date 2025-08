Galatasaray-Lazio: ecco dove vederla gratuitamente

Quarta amichevole in vista della nuova stagione per i biancocelesti, con sslazio.it, l`app ufficiale S.S. Lazio, Lazio Style Channel e Lazio Style Radio che permetteranno a tutti di seguire gratuitamente, live, l`amichevole odierna contro il Galatasaray.

Appuntamento dalle 19:00, con il prepartita, in campo e in studio, della gara tra la squadra di Sarri e quella turca: la telecronaca del match su sslazio.it e Lazio Style Channel, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, dalle ore 20:00, vi accompagnerà fino al post gara.