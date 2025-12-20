LIVE
16° SERIE A | LIVE LAZIO-CREMONESE
/
/
Gli undici titolari di Sarri
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.
-
45'
Fine primo tempo
dopo 45 minuti senza grandi occasioni, Pairetto manda tutti negli spogliatoi
-
31'
Poche occasioni
Guendouzi ci prova dalla distanza ma sempre prendere lo specchio della porta
-
16'
Che regali
Prima Guendouzi, e pochi minuti dopo anche Marusic, due regali clamorosi alla Cremonese per fortuna non sfruttati
-
1'
Partiti
Calcio d'inizio affidato alla Cremonese