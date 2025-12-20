LIVE

16° SERIE A | LIVE LAZIO-CREMONESE

Patrizio Pasqualini /
Lazio cremonese

Patrizio Pasqualini /

Gli undici titolari di Sarri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

  • 45'
    Fine primo tempo

    dopo 45 minuti senza grandi occasioni, Pairetto manda tutti negli spogliatoi

  • 31'
    Poche occasioni

    Guendouzi ci prova dalla distanza ma sempre prendere lo specchio della porta

  • 16'
    Che regali

    Prima Guendouzi, e pochi minuti dopo anche Marusic, due regali clamorosi alla Cremonese per fortuna non sfruttati

  • 1'
    Partiti

    Calcio d'inizio affidato alla Cremonese

