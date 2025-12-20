100 presenze in biancoceleste per Mario Gila: la dedica del club

Traguardo importante per il difensore spagnolo, che con la titolarità oggi ha raggiunto 100 presenze in maglia biancoceleste. Nonostante un'inizio complesso da quando è approdato alla Lazio, Mario Gila ha dimostrato nel tempo il suo reale potenziale, diventando in breve tempo un pilastro della difesa biancoceleste, tanto da essere inserito sulla lista dei desideri di diversi top club europei.

Il post della Lazio