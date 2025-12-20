Lazio-Cremonese, Pellegrini in conferenza stampa: "Arbitraggio? Qualcosa che non va c'è"

Al termine di Lazio-Cremonese, il calciatore biancoceleste, Luca Pellegrini, ha parlato ai microfoni della conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti

La sensazione dal campo è che abbia dato più fiducia a loro, e meno a noi. Abbiamo sbagliato qualche pallone, il palleggio non è stato eccezionale nel primo tempo, che ci ha tolto coraggio nell'andare. Non avendo sicurezze nel palleggio abbiamo preferito restare più difensivi.

Il punto di forza in questa Lazio? In questo gruppo vedo quanta umiltà, positività e propositività rispetto a quello che ci viene detto dal mister. Credo che il nostro punto di forza sia la nostra disponibilità, credo che sia un grande punto a nostro favore.

Serve più continuità a livello della partita. Alti e bassi spesso me lo ha detto lui.

Sugli episodi arbitrali? La sensazione è solo quella dal campo, non ho ancora visto le immagini. Non voglio dare giudici, qualcosa che non va e che non torna c'è. La chiarezza non la vedo, non riesco a tirare una liea universale a volte si vedono interpretazioni diverse. Avrei voluto qualcosa di più, non so darti una valutazione oggettiva perché le immagini non le ho viste.

Pairetto? Con me è stato molto disponibile. Non ci sono andato a parlare perché in quelle situazioni vengono spesso tirati fuori cartellini gialli e rossi.

Seduti dal divano si vede in un modo e tante interpretazioni si vedono in un millesimo di secondo. Tante cose che non capisco è che c'è tutta la designazione arbitrale, tanti strumenti. Oggi la vedo difficile, rispetto a quando giocavo io 10 anni fa. Non so se esagerano o meno gli arbitri, lo sa meglio Rocchi di me. Qualcosa che non torna c'è.

La Cremonese avrà fatto circa 9 falli, primo fallo di Pedro subito giallo. Sono cose che gli arbitri poi ci spiegano, ma è difficile fare l'arbitro. Se uniamo le forze per fare più chiarezza ne beneficeremmo tutti.