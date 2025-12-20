Lazio-Cremonese, Pellegrini in conferenza stampa: "Arbitraggio? Qualcosa che non va c'è"
Queste le sue parole in conferenza stampa al termine di Lazio-Cremonese
Al termine di Lazio-Cremonese, il calciatore biancoceleste, Luca Pellegrini, ha parlato ai microfoni della conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti
Le parole di in conferenza stampa
Serve più continuità a livello della partita. Alti e bassi spesso me lo ha detto lui.
Il punto di forza in questa Lazio? In questo gruppo vedo quanta umiltà, positività e propositività rispetto a quello che ci viene detto dal mister. Credo che il nostro punto di forza sia la nostra disponibilità, credo che sia un grande punto a nostro favore.
La sensazione dal campo è che abbia dato più fiducia a loro, e meno a noi. Abbiamo sbagliato qualche pallone, il palleggio non è stato eccezionale nel primo tempo, che ci ha tolto coraggio nell'andare. Non avendo sicurezze nel palleggio abbiamo preferito restare più difensivi.
Sulla questione arbitrale
Sugli episodi arbitrali? La sensazione è solo quella dal campo, non ho ancora visto le immagini. Non voglio dare giudici, qualcosa che non va e che non torna c'è. La chiarezza non la vedo, non riesco a tirare una liea universale a volte si vedono interpretazioni diverse. Avrei voluto qualcosa di più, non so darti una valutazione oggettiva perché le immagini non le ho viste.
Pairetto? Con me è stato molto disponibile. Non ci sono andato a parlare perché in quelle situazioni vengono spesso tirati fuori cartellini gialli e rossi.
Seduti dal divano si vede in un modo e tante interpretazioni si vedono in un millesimo di secondo. Tante cose che non capisco è che c'è tutta la designazione arbitrale, tanti strumenti. Oggi la vedo difficile, rispetto a quando giocavo io 10 anni fa. Non so se esagerano o meno gli arbitri, lo sa meglio Rocchi di me. Qualcosa che non torna c'è.
La Cremonese avrà fatto circa 9 falli, primo fallo di Pedro subito giallo. Sono cose che gli arbitri poi ci spiegano, ma è difficile fare l'arbitro. Se uniamo le forze per fare più chiarezza ne beneficeremmo tutti.