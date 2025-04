Primavera Live | Lazio-Empoli 1-1: pareggiano gli ospiti

Torna in campo la squadra allenata da Sergio Pirozzi dopo la bella vittoria in trasferta a Milano contro l'Inter. La Lazio Primavera ha bisogno di punti per continuare ad inseguire il sogno Playoff e proverà a farlo contro l'Empoli, che ospita allo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Segui il live della 33° giornata di Campionato Primavera 1 Lazio-Empoli su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, F. Bordon, Gelli, Di Tommaso, D`Agostini, Munoz, Serra, Zazza, Milani.

A disp.: Giacomone, Fran, Ferrari, Petta, Cuzzarella, Bordoni, Sulejmani, Ciucci, Karsenty, Santagostino.

All.: Sergio Pirozzi

EMPOLI: Vertua, Moray, El Biache, Barsotti, Falcusan, Baud, Matteazzi, Mannelli, Baralla, Popov, Pereira.

A disp.: Versari, Monaco, Di Leva, Solves, Huqi, Egan, Zanaga, Scienza, Rugani, Olivieri, Tordiglione.

All.: Andrea Filippeschi

Il Live di Lazio-Empoli Primavera