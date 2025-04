Sergio Di Pinto: "Tomas Milian grande laziale. Al derby vinciamo"

Il derby della capitale si avvicina sempre di più con la Lazio che deve rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta europea contro il Bodo Glimt. Ai microfoni di LazioPress ha rilasciato un'intervista esclusiva Sergio Di Pinto: attore, caratterista e protagonista della commedia italiana anni 70 e 80 al fianco di grandi comici. Su tutti un'icona della commedia romana: Tomas Milian, con cui ha condiviso una grande amicizia legata anche dalla passione in comune per il calcio e per la Lazio. Alcuni degli altri grandi nomi con cui ha lavorato Sergio Di Pinto sono Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Christian De Sica, Jerry Calà, Diego Abatantuono.

Sergio Di Pinto è riuscito a ritagliarsi uno spazio, per un'intervista sulla sua Lazio, dalle prove del suo spettacolo teatrale dal titolo ‘Gli Investigatonti’ che andrà in scena al Teatro Anfitrione dall'8 all'11 maggio e successivamente dal 15 al 18 maggio. Uno spettacolo scritto e diretto da Valentino Fanelli con un cast teatrale formato da Alvaro Vitali, Sandro Ghiani, Carmine Faraco e Victor Quadrelli oltre al già citato Sergio Di Pinto. Un vero e proprio tuffo negli anni d'oro della commedia italiana.

