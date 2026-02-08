24° Serie A Live | Juventus-Lazio 1-2: i biancocelesti sprecano con Noslin
Tutto pronto per la 24° giornata di Serie A: segui il live tra Juventus e Lazio
A poco più di tre mesi dall'ultimo confronto, Juventus e Lazio si ritrovano questa sera, con fischio d'inizio in programma alle ore 20:45- L'ultimo incrocio ha sorriso alla squadra di Sarri, grazie all'importante vittoria firmata dal gol di Basic, una sconfitta che portò la società bianconera all'esonero di Igor Tudor.
Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato: la Vecchia Signora ha ritrovato serenità e continuità sotto la guida di Luciano Spalletti, mentre la Lazio è ancora in piena fase di costruzione con Maurizio Sarri, determinato a riaccendere i sogni dei tifosi laziali.
Le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Peretti-Bindoni
IV uomo: Marchetti
Var: Mazzoleni
Avar: Maresca
Il live del match tra Juventus e Lazio
-
90'
Recupero secondo tempo
Sei minuti di recupero concessi al termine della sfida
-
86'
Lazio sprecona
Altro contropiede della Lazio con la sgroppata di Nuno Tavares che prima serve Dele-Bashiru, ma al posto di calciare la passa a Noslin, che a tu per tu con Di Gregorio la manda in curva
-
83'
Doppio cambio per la Juve
IN Miretti e Openda OUT McKennie e Locatelli
-
82'
Cambio per la Lazio
IN Patric OUT Provstgaard
-
82'
Secondo gol annullato alla Juve
Bianconeri ancora in rete, ma per la seconda volta in partita Guida annulla un gol alla Juventus
-
80'
Cartellino giallo
Ammonito Romagnoli per un dallo ai danni di Kalulu
-
79'
Provstgaard a terra
Problemi anche per il danese, ma Sarri attende per il cambio
-
78'
Provedel salva ancora la Lazio
Tiro potentissimo di Yildiz, ma Provedel nega il possibile pareggio ai rivali con un altro miracolo
-
76'
Cambio Lazio
IN Romagnoli OUT Gila
-
76'
Sostituzione Juve
IN Boga e Kelly OUT Cambiaso e Koopmeiners
-
75'
Gila si ferma
Gila chiede il cambio dopo aver saltato a vuoto
-
67'
Occasione Juve!
David arriva sul fondo tutto solo e mette in mezzo trovando tutto solo Bremer, miracolosa la diagonale di Tavares che salva il risultato
-
67'
Maldini esce dal campo per essere medicato, sangue dalla testa per lui dopo un contrasto con Locatelli
-
66'
Taylor a un passo dal gol
-
64'
Sostituzione Lazio
IN Noslin e Cancellieri OUT Pedro e Isaksen
-
59'
Gol Juventus
McKennie accorcia le distanze con un colpo di testa che spiazza Provedel
-
49'
La Juventus si accende con Yildiz, che tenta di accorciare le distanze con un tiro-cross, ma Provedel si fa trovare ancora una volta pronto
-
47'
GOOOAL DELLA LAZIO
Isaksen la raddoppia: il danese, servito da Cataldi, batte Di Gregorio con un tiro fortissimo e porta la Lazio sul momentaneo 0-2
-
45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di tempo tra Juventus e Lazio
-
45'
Sostituzione Juve
IN Zhegrova OUT Cabal
-
45'
Cambio Lazio
IN Dele-Bashiru OUT Basic
-
47'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio: biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Pedro
-
47'
GOOOAL DELLA LAZIO
Pedro sblocca la sfida! Maldini sfrutta l'errore di Locatelli e recupera la sfera: l'ex Milan serve Pedro, che è bravo a concludere grazie anche alla deviazione di Bremer
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi
-
40'
Basic a terra
Sarri costretto al cambio forzato con Dele-Bashiru pronto a subentrare, ma per il momento il tecnico monitora ancora le condizioni del centrocampista che rimane in campo
-
40'
Cross di Tavares e mette in mezzo per Isaksen, che non ci arriva
-
33'
Cartellino giallo
Ammonito Taylor per un fallo ai danni di Mckennie
-
32'
Ancora Koopmeiners dalla distanza, conclusione di poco a lato
-
25'
Gol Juve negato
Koopmeiners sigla la rete del vantaggio, ma Guida fischia fuorigioco
-
21'
Altra azione da parte della squadra di Spalletti pericolosa: David crossa in mezzo per Kalulu, ma Provedel interviene
-
16'
Miracolo di Provedel sul colpo di testa di Bremer: angolo per i bianconeri
-
8'
Occasione Juventus
Primo squillo della Juventus con Yildiz che serve Cambiaso da posizione centrale, poche difficoltà per Provedel che nega l'occasione agli avversari
-
5'
Inizio da subito aggressivo da parte della Juventus, la Lazio si limita a contenere le giocate degli avversarie
-
1'
Fischio d'inizio!
Tutto pronto all'Allianz Stadium per Juventus-Lazio, match che chiude la domenica di Serie A. Primo pallone affidato ai padroni di casa!