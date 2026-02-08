LIVE

24° Serie A Live | Juventus-Lazio 1-2: i biancocelesti sprecano con Noslin

Tutto pronto per la 24° giornata di Serie A: segui il live tra Juventus e Lazio

Ginevra Sforza

Tutto pronto per la 24° giornata di Serie A: segui il live tra Juventus e Lazio

Ginevra Sforza /

A poco più di tre mesi dall'ultimo confronto, Juventus e Lazio si ritrovano questa sera, con fischio d'inizio in programma alle ore 20:45- L'ultimo incrocio ha sorriso alla squadra di Sarri, grazie all'importante vittoria firmata dal gol di Basic, una sconfitta che portò la società bianconera all'esonero di Igor Tudor.

Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato: la Vecchia Signora ha ritrovato serenità e continuità sotto la guida di Luciano Spalletti, mentre la Lazio è ancora in piena fase di costruzione con Maurizio Sarri, determinato a riaccendere i sogni dei tifosi laziali.

Le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Peretti-Bindoni

IV uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni 

Avar: Maresca

Il live del match tra Juventus e Lazio

  • 90'
    whistle
    Recupero secondo tempo

    Sei minuti di recupero concessi al termine della sfida

  • 86'
    whistle
    Lazio sprecona

    Altro contropiede della Lazio con la sgroppata di Nuno Tavares che prima serve Dele-Bashiru, ma al posto di calciare la passa a Noslin, che a tu per tu con Di Gregorio la manda in curva

  • 83'
    substitution
    Doppio cambio per la Juve

    IN Miretti e Openda OUT McKennie e Locatelli

  • 82'
    substitution
    Cambio per la Lazio

    IN Patric OUT Provstgaard

  • 82'
    whistle
    Secondo gol annullato alla Juve

    Bianconeri ancora in rete, ma per la seconda volta in partita Guida annulla un gol alla Juventus

  • 80'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Romagnoli per un dallo ai danni di Kalulu

  • 79'
    whistle
    Provstgaard a terra

    Problemi anche per il danese, ma Sarri attende per il cambio

  • 78'
    whistle
    Provedel salva ancora la Lazio

    Tiro potentissimo di Yildiz, ma Provedel nega il possibile pareggio ai rivali con un altro miracolo

  • 76'
    substitution
    Cambio Lazio

    IN Romagnoli OUT Gila

  • 76'
    substitution
    Sostituzione Juve

    IN Boga e Kelly OUT Cambiaso e Koopmeiners

  • 75'
    whistle
    Gila si ferma

    Gila chiede il cambio dopo aver saltato a vuoto

  • 67'
    whistle
    Occasione Juve!

    David arriva sul fondo tutto solo e mette in mezzo trovando tutto solo Bremer, miracolosa la diagonale di Tavares che salva il risultato

  • 67'
    whistle
    Maldini esce dal campo per essere medicato, sangue dalla testa per lui dopo un contrasto con Locatelli

  • 66'
    whistle
    Taylor a un passo dal gol 

  • 64'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Noslin e Cancellieri OUT Pedro e Isaksen

  • 59'
    goal
    Gol Juventus

    McKennie accorcia le distanze con un colpo di testa che spiazza Provedel

  • 49'
    whistle
    La Juventus si accende con Yildiz, che tenta di accorciare le distanze con un tiro-cross, ma Provedel si fa trovare ancora una volta pronto

  • 47'
    whistle
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Isaksen la raddoppia: il danese, servito da Cataldi, batte Di Gregorio con un tiro fortissimo e porta la Lazio sul momentaneo 0-2

  • 45'
    substitution
    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di tempo tra Juventus e Lazio

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Juve

    IN Zhegrova OUT Cabal

  • 45'
    substitution
    Cambio Lazio

    IN Dele-Bashiru OUT Basic

  • 47'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio: biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Pedro

  • 47'
    whistle
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Pedro sblocca la sfida! Maldini sfrutta l'errore di Locatelli e recupera la sfera: l'ex Milan serve Pedro, che è bravo a concludere grazie anche alla deviazione di Bremer

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi

  • 40'
    whistle
    Basic a terra

    Sarri costretto al cambio forzato con Dele-Bashiru pronto a subentrare, ma per il momento il tecnico monitora ancora le condizioni del centrocampista che rimane in campo

  • 40'
    Share Link

    Cross di Tavares e mette in mezzo per Isaksen, che non ci arriva

  • 33'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Taylor per un fallo ai danni di Mckennie

  • 32'
    whistle
    Ancora Koopmeiners  dalla distanza, conclusione di poco a lato

  • 25'
    goal
    Gol Juve negato

    Koopmeiners sigla la rete del vantaggio, ma Guida fischia fuorigioco

  • 21'
    shot_saved
    Altra azione da parte della squadra di Spalletti pericolosa: David crossa in mezzo per Kalulu, ma Provedel interviene

  • 16'
    whistle
    Miracolo di Provedel sul colpo di testa di Bremer: angolo per i bianconeri

  • 8'
    whistle
    Occasione Juventus

    Primo squillo della Juventus con Yildiz che serve Cambiaso da posizione centrale, poche difficoltà per Provedel che nega l'occasione agli avversari

  • 5'
    whistle
    Inizio da subito aggressivo da parte della Juventus, la Lazio si limita a contenere le giocate degli avversarie 

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Tutto pronto all'Allianz Stadium per Juventus-Lazio, match che chiude la domenica di Serie A. Primo pallone affidato ai padroni di casa!

