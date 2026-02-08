24° Serie A Live | Juventus-Lazio 1-2: i biancocelesti sprecano con Noslin

A poco più di tre mesi dall'ultimo confronto, Juventus e Lazio si ritrovano questa sera, con fischio d'inizio in programma alle ore 20:45- L'ultimo incrocio ha sorriso alla squadra di Sarri, grazie all'importante vittoria firmata dal gol di Basic, una sconfitta che portò la società bianconera all'esonero di Igor Tudor.

Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato: la Vecchia Signora ha ritrovato serenità e continuità sotto la guida di Luciano Spalletti, mentre la Lazio è ancora in piena fase di costruzione con Maurizio Sarri, determinato a riaccendere i sogni dei tifosi laziali.

Le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Peretti-Bindoni

IV uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Maresca

Il live del match tra Juventus e Lazio