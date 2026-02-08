Juventus-Lazio, Sarri: "Maldini ha un potenziale altissimo. Romagnoli? Ho scelto di..."

Le parole del tecnico biancoceleste nel pre partita

Matteo Ischiboni /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus–Lazio, match valido per la 24ª giornata di Serie A, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per introdurre la sfida. L’allenatore biancoceleste ha parlato dell’approccio alla gara, delle difficoltà legate all’avversario e del momento che sta attraversando la squadra.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Queste le sue parole:

Partita di livello alto, gli avversari stanno bene, sono in grande salute, dobbiamo esprimerci a livelli alti. Romagnoli? Lui è sempre stato importante, abbiamo 3 partite in 6 giorni, preferiamo farlo allenare ancora un po' prima di buttarlo dentro. Maldini? Ha un potenziale altissimo, tirarlo fuori è stata dura per tutti, vediamo se il ragazzo riesce a maturare. Taylor? Non era in gran condizione, sta crescendo, è il più esperto tra quelli arrivati.

24° Serie A Live | Juventus-Lazio 1-2: i biancocelesti sprecano con Noslin
Juventus-Lazio, Chiellini: "Spalletti? Vi dico di più sul suo futuro"