Juventus-Lazio, Locatelli: "Stasera conta vincere"

Nel pre gara di Juventus–Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha presentato la sfida sottolineando l’importanza dell’atteggiamento e della concentrazione, ribadendo la necessità di affrontare la partita con intensità e spirito di squadra.

Queste le sue parole:

Chiaramente siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, il calcio è così. Non è andato a buon fine, quello che conta è vincere ed è quello che dobbiamo fare stasera,