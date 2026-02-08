Juventus-Lazio, Locatelli: "Stasera conta vincere"
Il capitano bianconero parla nel pre partita
Nel pre gara di Juventus–Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha presentato la sfida sottolineando l’importanza dell’atteggiamento e della concentrazione, ribadendo la necessità di affrontare la partita con intensità e spirito di squadra.
Queste le sue parole:
Chiaramente siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, il calcio è così. Non è andato a buon fine, quello che conta è vincere ed è quello che dobbiamo fare stasera,
Inter? Senza mandarmela, io devo pensare a fare bene questa partita. Poi si vedrà, quello che conta è stasera. Yildiz? È un campione, la cosa più bella di lui è il ragazzo che è. Ieri ho sentito la proprietà per congratulami, ha già capito cosa significa giocare qui. Ce lo teniamo stretto, la società deve contare su questi giocatori.