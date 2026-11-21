La moviola di Lazio-Lecce: Marcenaro un po' impreciso
L'analisi degli episodi arbitrali più rilevanti di Lazio-Lecce
La Lazio continua a vincere e convincere. I biancocelesti di Gattuso superano i giallorossi di Di Francesco con un netto 3-0
La moviola di Lazio-Lecce
Prima frazione di gioco tra luci e ombre per Marcenaro che non è chiamato a dirimere episodi decisivi nelle due aree, ma in più di un'occasione lascia correre troppo tra le proteste dei calciatori in campo.
È nel secondo tempo che arriva il primo cartellino giallo del match all'indirizzo di Siebert per un intervento in ritardo su Taylor. Al 66' Frattesi cade in area di rigore dopo un contatto su Maleh, resta qualche dubbio per il contatto basso avvenuto fra i due. al 77' ammonito Danilo Veiga per un intervento in scivolata su Pedraza. All'86° cartellino giallo per Pellegrini dopo un contrasto duro su Danilo Veiga.
Voto a Marcenaro
Voto: 5.5