LIVE

Primavera Live | Milan-Lazio 0-1: termina il match

Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /

Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /

Torna in campo la Lazio Primavera dopo la vittoria nella scorsa giornata contro l’Atalanta, la squadra di Francesco Punzi vola a Milano per affrontare i rossoneri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it

Le formazioni ufficiali 

MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disp.: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. All.: Giovanni Renna.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Farcomeni, Gelli, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.

Il Live del match

  • 93'
    match_ended
    Share Link

    Termina il match

    Grande vittoria della Lazio sul campo del Milan

  • 90'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Serra

    Dentro: Montano

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretati 3 minuti di recupero

  • 86'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Botta da fuori di Ferrari, che termina a millimetri dal palo

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Milan

    Fuori: Tartaglia

    Dentro: Zaramella

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Gelli

    Dentro: Milillo

  • 81'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bordoni

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Milan

    Fuori: Nolli

    Dentro: Petrone

  • 76'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Milan

    Girata di testa in area da parte di Nolli, bene Pannozzo che devia in corner

  • 74'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Milan

    Fuori: Domnitei

    Dentro: Vechiu

  • 72'
    red_card
    Share Link

    Espulsione Milan

    Cartellino rosso per Colombo, fallo di reazione ai danni di Bordoni

  • 69'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizioni Milan

    Cartellino giallo per Collotta, fallo su Sulejmani

  • 66'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Fernandes, Battisti

    Dentro: Santagostino, Sulejmani

  • 63'
    Share Link

    Palo Milan

    Colpo di testa di Tartaglia che da posizione defilata scheggia il legno 

  • 64'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Milan

    Cartellino giallo per Nolli, trattenuta ai danni di Cuzzarella che lo aveva dribblato

  • 62'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Milan

    Conclusione di Perera dalla distanza, Pannozzo con la mano di richiamo smanaccia in corner

  • 56'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Milan

    Cartellino giallo per Tartaglia che stende Sana Fernandes a campo aperto

  • 54'
    shot_saved
    Share Link

    Miracolo di Pannozzo

    Colpo di tacco di Scotti da centimetri, bravissimo Pannozzo con una parata di riflessi

  • 54'
    injury
    Share Link

    Resta a terra un giocatore della Lazio

    Subisce un brutto colpo Battisti, che resta a terra sembra però in grado di continuare

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Ciucci

    Dentro: Calvani

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Milan

    Fuori: Mancioppi, Cisse

    Dentro: Pandolfi, Dotta 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 49'
    whistle
    Share Link

    Termina il primo tempo

    0-1 dopo i primi 45' di gara

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretati 4 minuti di recupero

  • 21'
    shot_saved
    Share Link

    UN'ESPULSIONE PER PARTE

    Scoppia la rissa in mezzo al campo e l'arbitro estrae il cartellino per Farcomeni e Lontani 

  • 21'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Gelli impegna Bouyer con un tiro angolato

  • 15'
    Share Link

    Si fa vedere il Milan

    Alzano il ritmo i rossoneri che si fanno vedere dalle parti di Pannozzo

  • 5'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Cuzzarella

  • 3'
    goal
    Share Link

    GOOOOOOL LAZIOOOOOO

    Rete di Federico Serra che sigla il tap-in vincente e porta avanti i biancocelesti

  • 1'
    break_start
    Share Link

    Inizia la partita

    Muovono il primo pallone di gioco

Verona-Pisa 0-0, pochissime emozioni e tantissima noia
Women | Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia