Primavera Live | Milan-Lazio 0-1: termina il match
Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it
Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it
Torna in campo la Lazio Primavera dopo la vittoria nella scorsa giornata contro l’Atalanta, la squadra di Francesco Punzi vola a Milano per affrontare i rossoneri.
Segui il live scritto del match tra Milan e Lazio Primavera qui su www.laziopress.it
Le formazioni ufficiali
MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disp.: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. All.: Giovanni Renna.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Farcomeni, Gelli, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Il Live del match
-
93'
Termina il match
Grande vittoria della Lazio sul campo del Milan
-
90'
Sostituzione Lazio
Fuori: Serra
Dentro: Montano
-
90'
Tempo addizionale
Decretati 3 minuti di recupero
-
86'
Occasione Lazio
Botta da fuori di Ferrari, che termina a millimetri dal palo
-
83'
Sostituzione Milan
Fuori: Tartaglia
Dentro: Zaramella
-
83'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gelli
Dentro: Milillo
-
81'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni
-
78'
Sostituzione Milan
Fuori: Nolli
Dentro: Petrone
-
76'
Occasione Milan
Girata di testa in area da parte di Nolli, bene Pannozzo che devia in corner
-
74'
Sostituzione Milan
Fuori: Domnitei
Dentro: Vechiu
-
72'
Espulsione Milan
Cartellino rosso per Colombo, fallo di reazione ai danni di Bordoni
-
69'
Ammonizioni Milan
Cartellino giallo per Collotta, fallo su Sulejmani
-
66'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Fernandes, Battisti
Dentro: Santagostino, Sulejmani
-
63'
Palo Milan
Colpo di testa di Tartaglia che da posizione defilata scheggia il legno
-
64'
Ammonizione Milan
Cartellino giallo per Nolli, trattenuta ai danni di Cuzzarella che lo aveva dribblato
-
62'
Occasione Milan
Conclusione di Perera dalla distanza, Pannozzo con la mano di richiamo smanaccia in corner
-
56'
Ammonizione Milan
Cartellino giallo per Tartaglia che stende Sana Fernandes a campo aperto
-
54'
Miracolo di Pannozzo
Colpo di tacco di Scotti da centimetri, bravissimo Pannozzo con una parata di riflessi
-
54'
Resta a terra un giocatore della Lazio
Subisce un brutto colpo Battisti, che resta a terra sembra però in grado di continuare
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ciucci
Dentro: Calvani
-
45'
Sostituzioni Milan
Fuori: Mancioppi, Cisse
Dentro: Pandolfi, Dotta
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
49'
Termina il primo tempo
0-1 dopo i primi 45' di gara
-
45'
Tempo addizionale
Decretati 4 minuti di recupero
-
21'
UN'ESPULSIONE PER PARTE
Scoppia la rissa in mezzo al campo e l'arbitro estrae il cartellino per Farcomeni e Lontani
-
21'
Occasione Lazio
Gelli impegna Bouyer con un tiro angolato
-
15'
Si fa vedere il Milan
Alzano il ritmo i rossoneri che si fanno vedere dalle parti di Pannozzo
-
5'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Cuzzarella
-
3'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
Rete di Federico Serra che sigla il tap-in vincente e porta avanti i biancocelesti
-
1'
Inizia la partita
Muovono il primo pallone di gioco