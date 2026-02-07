Women | Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Genoa e Lazio in vista della tredicesima giornata di Serie A
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori di Genoa e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le undici del Genoa
GENOA (4-3-3): Forcinella; Giles, Vigilucci, Hilaj, Curraj; Cuschieri, Cinotti, Lie Eghdami; Bahr, Gerogsdottir, Acuti. A disposizione: Korenciova, Lipman, Bettalli, Abate, Sondergaard, Ferrara, Di Criscio, Brgi, Monterubbiano, Giacobbo, Mele, Massa. Allenatore: Sebastian De La Fuente
La formazione della Lazio
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Visentin, Goldoni, Benoit, Martin; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Monnecchi, Simonetti, Cafferata.
Allenatore: Gianluca Grassadonia