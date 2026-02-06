Verona-Pisa 0-0, pochissime emozioni e tantissima noia

Si è conclusa da pochi istanti la prima partita di questa 24sima giornata del campionato di serie A. A sfidarsi, Verona-Pisa allo stadio Bentegodi. Una partita che vede incontrarsi anche due allenatori al debutto sulle rispettive panchine. Da una parte Hiljemark per il Pisa e dall'altra Sammarco per l'Hellas Verona. Un obiettivo in comune per i due in questo scontro diretto: fare punti necessari per uscire dalle zone basse che significano retrocessione in serie B. La gara finisce 0-0 con un punto a testa per le due squadre.

Il primo tempo

Prima frazione di gara a dir poco tirata, due squadre timorose che fanno della loro corsa la caratteristica che le accomuna sul rettangolo verde. L'Hellas Verona domina ma con un solo dato: il possesso di palla. Le azioni offensive mancano da entrambi le parti e l'unico squillo arriva da una palla ferma: Orban si incarica di battere una punizione dalla lunga distanza, tiro forte e preciso che però non entra solo a causa del palo, colpito in pieno. Finisce così il primo tempo, uno 0-0 caratterizzata da tanta noia ed emozioni pari allo zero.

Il secondo tempo

Trend identico alla prima frazione di partita, portieri mai impegnati e tanta melina come se le squadre si accontentassero di un punto. I padroni di casa prova la spinta, maggiormente, per le vie centrali, spesso con lanci in profondità per la velocità di Orban. Il Pisa piano piano esce dal guscio e prova ad affondare i colpi con manovre che si sviluppano sulle fasce. Ad entrambe le squadre però manca la concretezza nel creare pericoli effettivi. A 10 minuti dalla fine arriva un lampo del Pisa: Moreo raccoglie un corner e di testa spedisce il suo tiro sul palo. Nel finale sono i toscani ad avere più benzina ed arriva un'altra occasione gol con Meister, la sua conclusione viene parata da Montipò. Parità per 0-0.