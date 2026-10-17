Serie A | Bologna-Inter 1-3: altra rimonta stagionale per i nerazzurri. Thuram, Carlos Augusto e Bonny ribaltano i felsinei

L'Inter ha voglia di riscatto dopo il ko europeo rimediato in Champions League per mano del Club Bruges e ha intenzione di voltare presto pagina già nella trasferta di Bologna. Orfana di Lautaro Martinez, la compagine guidata da Chivu è alla ricerca di altri tre punti per mantenere la vetta della classifica, in uno stadio dove i nerazzurri faticano non poco. Dal canto suo, il Bologna, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Lecce, ha intenzione di dare continuità ai risultati dopo un avvio di stagione complicato.

Bologna-Inter, il primo tempo 1-1: a Pobega risponde Thuram

10 minuti di cronometro sono bastati al Bologna per andare in vantaggio con Pobega: Miranda sfrutta il grave erroraccio difensivo di Luis Enrique e manda in porta il compagno di squadra, che firma anche la sua prima rete stagionale. Un gol che non provoca subito una reazione degli ospiti, prima dell'occasione pericolosa di Thuram, che colpisce male e spreca una chance insidiosa. Tuttavia, il Bologna resta attento e torna a rendersi velenoso ancora con Pobega. Nel finale del primo tempo però Thuram ristabilisce l'equilibrio con un colpo di testa su un traversone di Barella. Si chiude sull'1-1 il primo tempo.

La ripresa: l'Inter allunga prima con Carlos Augusto, poi Bonny chiude i conti. Bologna ribaltato per 1-3

Rispetto al primo tempo, alla ripresa l'Inter rientra in campo con un piglio ben diverso, mostrandosi più propositivo e pericolosa con Pio Esposito e Sucic. Al 60', però, arriva un episodio che scatena diverse polemiche, lasciando qualche incertezza sulla decisione di campo di Doveri per un contrasto in area del Bologna tra Thuram e Darmian. L'attaccante francese cade in area e accende le proteste tra i nerazzurri che richiedono un calcio di rigore. Tuttavia, Doveri ammonisce Thuram per simulazione. Una decisione al limite: il contatto c'è, seppur leggero.

L'Inter trova però il gol del raddoppio con Carlos Augusto, che deve solo mettere in porta il pallone grazie al grandioso assist di Zielinski. Qualche minuto dopo, i nerazzurri hanno anche la possibilità di firmare il tris, ma Sucic si divora l'occasione: con un rigore in movimento il centrocampista nerazzurro riesce a battere il palo e spreca una grandissima chance. Ancora Inter, ma con Bonny: l'attaccante, entrato a gara in corso, prima salta Darmian, poi supera anche Skorupski, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Nonostante gli ultimi tentativi, dopo il gol Carlos Augusto firma anche l'assist per Bonny, che questa volta può finalmente siglare la rete dell'1-3, che chiude i conti al Dall'Ara.