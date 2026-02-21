LIVE

Women Live | Serie A, Lazio-Milan 0-0: regna l'equilibrio

Tutto pronto per la 15° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Milan

Ginevra Sforza /

Si parte al Mirko Fersini di Formello per la quindicesima giornata di Serie A Women Athora: di fronte Lazio Women e Milan in una sfida determinante in ottica terzo posto.

Nel match delle ore 15:00 andrà in scena l'ultima chiamata per il treno Champions League. Le due squadre si giocano punti pesantissimi per restare agganciate alla zona europea e alimentare il sogno di un piazzamento che vale l'accesso alla massima competizione continentale.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Martin, Benoit, Le Bihan, Oliviero; Visentin, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Simonetti, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

MILAN (4-3-3): Giuliani, Koivisto, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park, Renzotti, Soffia, Keijzer, De Sanders, Kamczyk. A disp.: Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah, Dompig. Allenatore: Suzanne Bakker.

La designazione arbitrale

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo)

Assisitenti: Chichi - Pasqualetto

IV ufficiale: Luigi Pica

Operatore FVS: Angelo Di Curzio

Il live del match tra Lazio e Milan

  • 20'
    match_started
    Gara bloccata, ma le biancocelesti provano a trovare spazi per inserirsi 

  • 6'
    match_started
    Primo angolo del match a favore della Lazio grazie ad un cross pericoloso di Le Bihan, che la difesa rossonera ha messo in corner

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Inizia la sfida tra Lazio e Milan, valevole per la 15° giornata di Serie A Women Athora. Primo pallone affidato alle ospiti

