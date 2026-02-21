Juventus-Como 0-2, Di Gregorio spiana la strada a Fabregas e i suoi

E' il match delle 15.00 del sabato pomeriggio di questa 26sima giornata del campionato di serie A. All'Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Como. Due squadre che giocano per lo stesso obiettivo: portare a casa punti importanti per l'Europa. Il match va come nessuno si aspettava probabilmente, ovvero fortemente a senso unico con i lariani che vincono per 2 reti a 0 contro una Juventus spenta. A siglare la vittoria sono Vojvoda e Caqueret.

Il match

Parte subito forte il Como o meglio parte malissimo la Juventus con un errore suicidio da parte di Di Gregorio che regala letteralmente il gol all'avversario, la firma è di Vojvoda. La vecchia signora prova a reagire ma manca iniziativa e gioco. L'unico tentativo è rendersi pericolosi con giocate singole ma non arriva nulla di concreto. Nel secondo tempo gli uomini di Fabregas continuano a giocare bene e dominare sull'avversario, il raddoppio arriva grazie a Caqueret che sfrutta bene una dormita della difesa juventuina. Vince il Como per 2-0 allo Stadium e manda in crisi la Juve.

La classifica

Prestazione preoccupante della squadra di Spalletti che non crea niente e adesso rischia di vedersi allontanare il quarto posto: il Como sale a -1 e la Roma, domani, battendo la Cremonese, può andare a +4. Fischi fortissimi dei tifosi a fine gara.