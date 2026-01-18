LIVE

Women Live | Serie A, Ternana-Lazio 0-0: poche emozioni al Gubbiotti

Tutto pronto per la decima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

È tempo di Serie A Women Athora dopo le vacanze natalizie. La Lazio è volata in Umbria per affrontare la Ternana per la prima sfida delle biancocelesti del 2026. Un match importante per la squadra di Grassadonia, che punta a un nuovo successo in campionato, dopo quello collezionato in Coppa Italia contro il Parma.

Le formazioni ufficiali

TERNANA: Schroffenegger, Breitner, Pacioni, Peruzzo, Corrado, Faria Gomes, Pastrenge, Pirone, Pellegrino Cimo, Regazzoli, Soares Martins. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Lazaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Petrara, Erzen, Massimino, Di Giammarino, Ripamonti. Allenatore: Mauro Ardizzone 

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Benoit, Goldoni, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Martin, Karczewska, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara)

Assistenti: Roberto D`Ascanio - Paolo Cozzuto

Quarto Ufficiale: Lorenzo Moretti

Operatore FVS: Angelo Di Curzio

Il live del match tra Ternana e Lazio

  • 8'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita Monnecchi ai danni di una rivale delle Fere

  • 7'
    match_started
    Occasione Lazio

    Prima occasione della Ternana, interviene Durante e salva la Lazio

  • 1'
    match_started
    Al via alla sfida!

    Inizia la sfida per la 10° giornata di Serie A tra Ternana e Lazio: fischio d'inizio del direttore di gara. Primo possesso per le padrone di casa

  • 1'
    match_started
    Minuto di raccoglimento

    Minuto di silenzio per commemorare Rocco Commisso

