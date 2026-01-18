Women Live | Serie A, Ternana-Lazio 0-0: poche emozioni al Gubbiotti
Tutto pronto per la decima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio
Tutto pronto per la decima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio
È tempo di Serie A Women Athora dopo le vacanze natalizie. La Lazio è volata in Umbria per affrontare la Ternana per la prima sfida delle biancocelesti del 2026. Un match importante per la squadra di Grassadonia, che punta a un nuovo successo in campionato, dopo quello collezionato in Coppa Italia contro il Parma.
Le formazioni ufficiali
TERNANA: Schroffenegger, Breitner, Pacioni, Peruzzo, Corrado, Faria Gomes, Pastrenge, Pirone, Pellegrino Cimo, Regazzoli, Soares Martins. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Lazaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Petrara, Erzen, Massimino, Di Giammarino, Ripamonti. Allenatore: Mauro Ardizzone
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Benoit, Goldoni, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Martin, Karczewska, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara)
Assistenti: Roberto D`Ascanio - Paolo Cozzuto
Quarto Ufficiale: Lorenzo Moretti
Operatore FVS: Angelo Di Curzio
Il live del match tra Ternana e Lazio
-
8'
Cartellino giallo
Ammonita Monnecchi ai danni di una rivale delle Fere
-
7'
Occasione Lazio
Prima occasione della Ternana, interviene Durante e salva la Lazio
-
1'
Al via alla sfida!
Inizia la sfida per la 10° giornata di Serie A tra Ternana e Lazio: fischio d'inizio del direttore di gara. Primo possesso per le padrone di casa
-
1'
Minuto di raccoglimento
Minuto di silenzio per commemorare Rocco Commisso