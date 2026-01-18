Calciomercato Lazio, Marcos Antonio al San Paolo: scatta l'obbligo di riscatto

Marcos Antonio non è più un giocatore della Lazio. Grazie al successo per 1-0 ottenuto dal San Paolo contro il San Bernardo, è ufficialmente scattato l'obbligo di riscatto del centrocampista a favore dei brasiliani, che sono adesso a tutti gli effetti proprietari del suo cartellino.

Marcos Antonio - Fraioli

I dettagli del riscatto

Per rendere effettivo il passaggio a titolo definitivo del giocatore, infatti, il club paulista avrebbe dovuto ottenere la sua prima vittoria del 2026. Ora il San Paolo verserà nelle casse della Lazio 4,2 milioni di euro ponendo fine all'avventura di Marcos Antonio in biancoceleste.

L'ex Shakhtar Donestk, però, potrebbe non rimanere a lungo al servizio del tecnico Hernan Crespo, sul mediano c'è anche l'interesse del Flamengo di Filipe Luis, che potrebbe ora muoversi concretamente per convincere il San Paolo a cedere il classe 2000.