Vecino ad un passo dal Celta Vigo: l'uruguaiano è in viaggio

Dopo tre stagioni in biancoceleste, sembra ormai sempre più vicina la separazione tra Vecino e la Lazio. Il mercato bloccato ha costretto il club a bloccare lo svincolo, trattenendo così il giocatore anche per questa stagione, ma ora con l'apertura del mercato invernale il percorso dell’uruguaiano alla Lazio sembra arrivato ai titoli di coda. Il centrocampista è infatti vicino al trasferimento in Liga, dove vestirà la maglia del Celta Vigo.

