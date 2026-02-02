LIVE

Vecino ad un passo dal Celta Vigo: l'uruguaiano è in viaggio

Tutti gli aggiornamenti di mercato per la cessione di Matias Vecino

Ginevra Sforza
Fraioli
Fraioli

Tutti gli aggiornamenti di mercato per la cessione di Matias Vecino

Ginevra Sforza /

Dopo tre stagioni in biancoceleste, sembra ormai sempre più vicina la separazione tra Vecino e la Lazio. Il mercato bloccato ha costretto il club a bloccare lo svincolo, trattenendo così il giocatore anche per questa stagione, ma ora con l'apertura del mercato invernale il percorso dell’uruguaiano alla Lazio sembra arrivato ai titoli di coda. Il centrocampista è infatti vicino al trasferimento in Liga, dove vestirà la maglia del Celta Vigo.

Tutti gli aggiornamenti live

 

 

 

    Contratto fino al 2027

    L'indiscrezione di Moretto

    Vecino firmerà con il Celta fino al 2027

    Vecino è in viaggio verso la penisola iberica

    Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, Vecino è in viaggio verso la penisola iberica proprio in queste ore, dove lo aspetta un contratto fino al 2027.

    Il post

    @OfficialSSLazio, Matias Vecino in partenza in questi istanti per andare al Celta Vigo: decisiva la volontà del calciatore @SkySport

