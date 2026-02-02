Nuovo assalto del Besiktas per Tavares: rilancio dalla Turchia

Nuova offerta da parte del club turco per assicurarsi definitivamente le prestazioni del portoghese

Ginevra Sforza /

Il Besiktas torna alla carica per Nuno Tavares. In queste ultime ore a disposizione al termine della chiusura del mercato, il club turco ha rialzato la propria offerta per il terzino portoghese, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste della Lazio e convincerla a lasciarlo partire in questa finestra di mercato. 

Il rilancio del Besiktas

Stando alle informazioni rivelate da Alfredo Pedullà su X, il Besiktas ha aumentato l'offerta a 14 milioni, anche se i tempi stringono.

Il post di Pedullà

