Nuovo assalto del Besiktas per Tavares: rilancio dalla Turchia
Nuova offerta da parte del club turco per assicurarsi definitivamente le prestazioni del portoghese
Il Besiktas torna alla carica per Nuno Tavares. In queste ultime ore a disposizione al termine della chiusura del mercato, il club turco ha rialzato la propria offerta per il terzino portoghese, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste della Lazio e convincerla a lasciarlo partire in questa finestra di mercato.
Il rilancio del Besiktas
Stando alle informazioni rivelate da Alfredo Pedullà su X, il Besiktas ha aumentato l'offerta a 14 milioni, anche se i tempi stringono.