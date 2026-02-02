Rilancio della Lazio per Frattesi: la risposta dell'Inter

A poche ore dal termine ufficiale del mercato la Lazio ha fatto un nuovo tentativo per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi dell’Inter. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il club capitolino avrebbe messo sul tavolo un’offerta complessiva da 30 milioni sulla base di un prestito con un obbligo condizionato. Tuttavia, anche in questa occasione l’Inter ha alzato un nuovo muro e ha rifiutato nuovamente un’offerta da parte della Lazio.

Il post di Di Marzio