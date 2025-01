Women Live | 14° Serie A, Sassuolo-Lazio 3-1: biancocelesti in dieci

Dopo la sosta per la pausa natalizia, il campionato femminile torna nel vivo. Le biancocelesti sono ospitate per la quattordicesima giornata di Serie A allo Stadio Enzo Ricci dal Sassuolo di Mister Gian Loris Rossi. L'appuntamento è in programma per le ore 15:00 nel match tra Lazio Women e Sassuolo per la prima gara del 2025 per entrambe le squadre.

La squadra di Grassadonia è reduce dalla vittoria casalinga contro il Milan, vinta per 2-0 grazie alla doppietta di Martina Piemonte, quest'oggi contro le neroverdi la Lazio dovrà cercare di continuare su questa scia, tentando in queste ultime giornate di campionato di recuperare i punti persi nelle scorse sfide: al momento il percorso della Lazio neopromossa è stato infatti contraddistinto da ottime prestazioni che non hanno però trovato i risultati sperati, spesso infatti non si è raccolto tutto il lavoro svolto in campo come anche in allenamento. Le neroverdi, a solo un punto di distanza in classifica dalle aquilotte, cercheranno invece di dare del filo da torcere alle biancazzurre, provando ad avere la meglio e portare a casa tre punti fondamentali per l'obiettivo salvezza.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (3-4-1-2): Durand; Orsi, Caiazzo, Pleidrup; Brustia, Fisher, Mella, Philtjens; Missipò; Sabatino, Dhont. A disposizione: Lonni, Di Nallo, Adami, Chmielinski, Hagemann, Gallazzi, Fusini, De Rita, Venturelli, Clelland, Monterubbiano, Girotto. Allenatore: Gian Loris Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Reyes, Connolly, D'Auria; Oliviero, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Castiello, Pittaccio, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Designazione arbitrale

Arbitro: Marco Di Loreto della sezione di Terni

Assistenti: Michele Decorato di Cosenza e Riccardo Leotta di Acireale

Quarto uomo ufficiale: Andrea Tagliaferri della sezione di Lovere

