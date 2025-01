Sassuolo-Lazio | Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Rossi

La gara di quest'oggi tra biancocelesti e neroverdi risulterà alquanto insidiosa per la squadra di mister Grassadonia, essendo il Sassuolo a solo un punto in meno rispetto alla Lazio Women. Nella gara d'andata le aquilotte hanno trovato proprio contro il Sassuolo la loro prima vittoria stagionale in una gara particolarmente combattuta ed intensa, terminata 3-2, grazie alle reti di Visentin, Goldoni e Piemonte per la Lazio, Fischer e Chmielinski invece per il Sassuolo.

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match delle 15:00 allo Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Lazio, gli allenatori di entrambe le squadre hanno diramato le loro undici titolari per la sfida valevole per la quattordicesima giornata di campionato femminile eBay. Di seguito le formazioni ufficiali.