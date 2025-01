Pedullà: trattativa Lazio-Ibrahimovic in stato avanzato

Alla ricerca di un'alternativa nel ruolo di attaccante, la Lazio di Lotito e Fabiani starebbero guardando al campionato tedesco per un giocatore classe 2005 che ha già un passato in Serie A.

Si tratta dell'attaccante tedesco Arijon Ibrahimovic, giovane 19enne che quest'anno ha trovato poco spazio tra le fila dei tedeschi del Bayern Monaco.

Lo scorso anno, il giocatore ha disputato 16 partite in prestito nel Frosinone, trovando un solo gol ed un assist e non riuscendo ad incidere nel discorso salvezza della squadra di Di Francesco.

Secondo il noto insider di mercato Alfredo Pedullà, ci sarebbe una trattativa in stato avanzato per il calciatore. Si tratterebbe di un'operazione da dieci milioni più obbligo di riscatto:

