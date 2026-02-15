Women Live | Serie A, Juventus-Lazio 0-0: termina il match
Tutto pronto per la 14° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Juventus e Lazio
Tutto pronto per la quattordicesima giornata di Serie A Women Athora tra Juventus e Lazio. Archiviata l'importante successo contro il Genoa in trasferta, la squadra di Grassadonia è pronta per la seconda gara esterna consecutiva: la Lazio Women è vola a Biella per sfidare alle ore 15:00 le bianconere di mister Canzi, in una sfida decisiva in ottica classifica.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-3): Rusek, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Pinto, Schatzer, Bonansea, Beccari, Girelli, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Mallardi, Perry, Carbonell, Kullberg, Capeta, Rosucci, Vangsgaard, Stolen Godo, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi
LAZIO (3-4-3): Durante; Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Martin; Monnecchi, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Simonetti, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato)
Assistenti: Alberto Mandarino - Usman Ghani Arshad
IV ufficiale: Daniele Dell`Oro
Operatore FVS: Gheorghe Mititelu
Il live del match tra Juventus e Lazio
-
96'
Triplice fischio
Dopo tre consecutive la Juventus viene fermata dalla Lazio
-
90'
Sei minuti di recupero concessi
-
90'
Gara sospesa
Durante a terra per un infortunio, staff medico subentrato
-
84'
IN Cesarini e Karczewska OUT Simobetti e Piemonte
-
84'
Check over
Nulla per il direttore di gara
-
82'
Check in corso
Possibile tocco di mano in area dopo la precedente azione confusionaria
-
81'
Miracolo di Durante su Capeta: prima respinge l'azione, ma la sfera continuava a rimanere in area con la difesa biancoceleste in confusione. Lazio ancora salva
-
77'
Cartellino giallo
Ammonito Grassadonia
-
73'
Cartellino giallo
Ammonita Cafferata
-
72'
Cambi per Grassadonia
IN Visentin OUT Benoit
-
69'
Doppio cambio per Canzi
IN Godo e Vangsgaard OUT Pinto e Girelli
-
67'
Durante in due tempi salva la Lazio, nonostante gli evidenti errori in difesa che hanno permesso a Girelli a tentare di sbloccare le marcature
-
62'
Palo clamoroso di Beccari
-
61'
Sostituzione Lazio
IN Cafferata e Simonetti OUT Monnecchi e Martin
-
61'
Cambio Juventus
IN Krumbiegel e Cambiaghi OUT Capeta e Thomas
-
58'
Ancora una volta Durante determinante sul tiro di Lenzini, corner per le bianconere
-
56'
Cross di Oliviero per Piemonte, che trova la sfera, ma non la porta
-
51'
L'arbitro ferma il gioco per un problema di Calligaris
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di tempo
-
46'
Fine primo tempo
Termina a reti inviolate la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio
-
45'
Il direttore di gara ferma il gioco, ma la prima frazione non è ancora terminata
-
44'
Cartellino giallo
Ammonito Thomas per un fallo tattico ai danni di Martin
-
43'
Poco cinica e determinante la Juventus sotto porta
-
40'
La Juventus continua a spingere, ma la Lazio è brava a contenere l'aggressività offensiva delle padrone di casa
-
32'
Prova ancora Monnecchi a servire un assist un mezzo all'area, ma nemmeno questa volta nessuno in area riesce a battere la porta
-
24'
Ancora Durante determinante sul rito di Beccari da fuori area, spazzando l'occasione delle avversarie
-
18'
Lenzini da lontano da i trenta metri, brava Durante a salvare la Lazio e mette in angolo
-
16'
Buona idea di Monnecchi per essere imprevedibile sulla difensa bianconera, calcia in area ma Piemonte in ritardo non riesce a centrare il colpo di testa
-
11'
Destro centrale di Bonansea, Durante respinge, ma non controlla bene
-
10'
Dominio bianconero in questi primi dieci minuti di gioco: la Lazio fatica a trovare gli spazi, anche se continua a lavorare sugli spazi chiusi per concedere poco alle avversarie
-
1'
Guizzo di Beccari
Primo brivido della Lazio con Beccari
-
1'
Fischio d'inizio!
Inizia l'attesissima sfida tra Juventus e Lazio. Primo pallone affidato alle ospiti