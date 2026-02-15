Women Live | Serie A, Juventus-Lazio 0-0: termina il match

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la quattordicesima giornata di Serie A Women Athora tra Juventus e Lazio. Archiviata l'importante successo contro il Genoa in trasferta, la squadra di Grassadonia è pronta per la seconda gara esterna consecutiva: la Lazio Women è vola a Biella per sfidare alle ore 15:00 le bianconere di mister Canzi, in una sfida decisiva in ottica classifica. 

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Rusek, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Pinto, Schatzer, Bonansea, Beccari, Girelli, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Mallardi, Perry, Carbonell, Kullberg, Capeta, Rosucci, Vangsgaard, Stolen Godo, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi

LAZIO (3-4-3): Durante; Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Martin; Monnecchi, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Simonetti, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato)

Assistenti: Alberto Mandarino - Usman Ghani Arshad

IV ufficiale: Daniele Dell`Oro

Operatore FVS: Gheorghe Mititelu

Il live del match tra Juventus e Lazio

  • 96'
    match_ended
    Triplice fischio

    Dopo tre consecutive la Juventus viene fermata dalla Lazio

  • 90'
    whistle
    Sei minuti di recupero concessi

  • 90'
    whistle
    Gara sospesa

    Durante a terra per un infortunio, staff medico subentrato

  • 84'
    whistle
    IN Cesarini e Karczewska OUT Simobetti e Piemonte

  • 84'
    whistle
    Check over

    Nulla per il direttore di gara

  • 82'
    whistle
    Check in corso

    Possibile tocco di mano in area dopo la precedente azione confusionaria 

  • 81'
    whistle
    Miracolo di Durante su Capeta: prima respinge l'azione, ma la sfera continuava a rimanere in area con la difesa biancoceleste in confusione. Lazio ancora salva

  • 77'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Grassadonia

  • 73'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita Cafferata

  • 72'
    substitution
    Cambi per Grassadonia

    IN Visentin OUT Benoit 

  • 69'
    substitution
    Doppio cambio per Canzi

    IN Godo e Vangsgaard OUT Pinto e Girelli

  • 67'
    whistle
    Durante in due tempi salva la Lazio, nonostante gli evidenti errori in difesa che hanno permesso a Girelli a tentare di sbloccare le marcature

  • 62'
    whistle
    Palo clamoroso di Beccari

  • 61'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Cafferata e Simonetti OUT Monnecchi e Martin

  • 61'
    substitution
    Cambio Juventus

    IN Krumbiegel e Cambiaghi OUT Capeta e Thomas 

  • 58'
    whistle
    Ancora una volta Durante determinante sul tiro di Lenzini, corner per le bianconere

  • 56'
    whistle
    Cross di Oliviero per Piemonte, che trova la sfera, ma non la porta

  • 51'
    whistle
    L'arbitro ferma il gioco per un problema di Calligaris

  • 45'
    whistle
    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di tempo

  • 46'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina a reti inviolate la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio

  • 45'
    whistle
    Il direttore di gara ferma il gioco, ma la prima frazione non è ancora terminata

  • 44'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Thomas per un fallo tattico ai danni di Martin

  • 43'
    match_started
    Poco cinica e determinante la Juventus sotto porta

  • 40'
    match_started
    La Juventus continua a spingere, ma la Lazio è brava a contenere l'aggressività offensiva delle padrone di casa

  • 32'
    match_started
    Prova ancora Monnecchi a servire un assist un mezzo all'area, ma nemmeno questa volta nessuno in area riesce a battere la porta

  • 24'
    match_started
    Ancora Durante determinante sul rito di Beccari da fuori area, spazzando l'occasione delle avversarie

  • 18'
    match_started
    Lenzini da lontano da i trenta metri, brava Durante a salvare la Lazio e mette in angolo

  • 16'
    match_started
    Buona idea di Monnecchi per essere imprevedibile sulla difensa bianconera, calcia in area ma Piemonte in ritardo non riesce a centrare il colpo di testa

  • 11'
    match_started
    Destro centrale di Bonansea, Durante respinge, ma non controlla bene

  • 10'
    match_started
    Dominio bianconero in questi primi dieci minuti di gioco: la Lazio fatica a trovare gli spazi, anche se continua a lavorare sugli spazi chiusi per concedere poco alle avversarie

  • 1'
    match_started
    Guizzo di Beccari

    Primo brivido della Lazio con Beccari

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Inizia l'attesissima sfida tra Juventus e Lazio. Primo pallone affidato alle ospiti

