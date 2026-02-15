Women Live | Serie A, Juventus-Lazio 0-0: termina il match

Tutto pronto per la quattordicesima giornata di Serie A Women Athora tra Juventus e Lazio. Archiviata l'importante successo contro il Genoa in trasferta, la squadra di Grassadonia è pronta per la seconda gara esterna consecutiva: la Lazio Women è vola a Biella per sfidare alle ore 15:00 le bianconere di mister Canzi, in una sfida decisiva in ottica classifica.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Rusek, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Pinto, Schatzer, Bonansea, Beccari, Girelli, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Mallardi, Perry, Carbonell, Kullberg, Capeta, Rosucci, Vangsgaard, Stolen Godo, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi

LAZIO (3-4-3): Durante; Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Martin; Monnecchi, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Simonetti, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato)

Assistenti: Alberto Mandarino - Usman Ghani Arshad

IV ufficiale: Daniele Dell`Oro

Operatore FVS: Gheorghe Mititelu

Il live del match tra Juventus e Lazio