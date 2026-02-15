Women | Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Canzi
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Canzi in vista di Juventus-Lazio
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 15:00, i due allenatori di Juventus e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale di Canzi
JUVENTUS (3-4-3): Rusek, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Pinto, Schatzer, Bonansea, Beccari, Girelli, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Mallardi, Perry, Carbonell, Kullberg, Capeta, Rosucci, Vangsgaard, Stolen Godo, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi
Le undici titolari di Grassadonia
LAZIO (3-4-3): Durante; Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Martin; Monnecchi, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Simonetti, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia