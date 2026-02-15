Women, le pagelle di Juventus-Lazio: muro Durante, brilla la difesa laziale
Le valutazioni delle calciatrici biancocelesti in occasione della sfida in trasferta contro la Juventus
Ottima prestazione per la Lazio di mister Grassadonia, che frena l’assalto bianconero in una partita in cui a brillare è senza dubbio la difesa biancoceleste. Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio blocca la squadra di mister Canzi e sale ufficialmente al quarto posto, pari punti con il Napoli, in attesa della sfida dei partenopei con la Roma capolista.
Le pagelle di Juventus-Lazio
Durante - 7
La migliore della Lazio: ottima prestazione, arricchita da numerosi salvataggi sulle pericolose occasioni create dall'attacco bianconero. Non concede reti alle avversarie e, in più occasioni, salva la Lazio
Reyes - 6
Prova autorevole da Capitano. Difende bene e contribuisce a far correre pochi pericoli alla porta di Durante
Connolly - 6
Buona prova in marcatura anche per l’irlandese, in una partita in cui l’attacco bianconero ha messo a dura prova il reparto arretrato biancoceleste. Il muro laziale passa anche per la sua prestazione
D`Auria - 6,5
Precisa in marcatura. Si conferma uno dei pilastri della difesa biancoceleste in una partita in cui la Lazio ha fatto un ottimo lavoro nel reparto arretrato
Oliviero - 6,5
Attenta e ordinata, libera spesso l'area dai pericoli
Goldoni - 6
Una partita in cui, viste le sue caratteristiche, non poteva mettersi particolarmente in mostra. Corre tanto e recupera molti palloni
Benoit - 6
In difficoltà perché costretta ad aiutare la difesa biancoceleste, può inventare poco in attacco. Dal 73' Visentin 6,5: entra bene, va vicino al gol nei minuti finali, ma non riesce a trovare la porta
Martin - 5
Spesso imprecisa e poco puntale anche in area di rigore. Il suo l'errore che regala alla Juventus un'occasione d'oro nel primo tempo: Martin perde la sfera, prontamente recuperata da Cambiaghi, che non calcia ma serve Girelli, ma nemmeno quest'ultima riesce a concludere verso la porta e l'azione si perde. Un errore che avrebbe potuto permettere alla Juventus di sbloccare il risultato. Dal 62' Simonetti 5,5: partita durata poco meno di trenta minuti, uscita a pochi minuti dal triplice fischio. Poco brillante. Dall'84' Cesarini: sv
Monnecchi - 6,5
Buona prestazione della numero 17 biancoceleste: brava a partire sulla fascia, riuscendo a creare imprevedibilità alla difesa bianconera. Prova a servire le compagne in area con cross precisi, ma senza che l'attacco biancoceleste riesca a concretizzare le occasioni. Dal 62' Cafferata 6: prestazione sporcata dal giallo rimediato su un fallo da dietro ai danni di Beccari
Piemonte - 6
Soffre anche lei il baricentro basso della Lazio. Lavora e sgomita a centrocampo, in area la si vede poco: più attesa in difesa che in attacco. Dall'84' Karczewska: sv
Le Bihan - 6,5
Brava a raccordare il gioco e a venire incontro, grazie a lei la Lazio costruisce bene. Conferma ancora una volta la sua pulizia tecnica
La pagella di Grassadonia
Voto: 6,5
Ottimo lavoro difensivo delle sue ragazze, che hanno saputo affrontare una sfida estremamente combattuta anche a livello tattico. Il suo lavoro ha accorciato il divario con la Juventus, grazie ad una prova convincente. La Lazio ha sfiorato in più occasioni anche il vantaggio. L'unica nota stonata è l'ennesimo cartellino rimediato in stagione