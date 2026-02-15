Women, le pagelle di Juventus-Lazio: muro Durante, brilla la difesa laziale

Ottima prestazione per la Lazio di mister Grassadonia, che frena l’assalto bianconero in una partita in cui a brillare è senza dubbio la difesa biancoceleste. Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio blocca la squadra di mister Canzi e sale ufficialmente al quarto posto, pari punti con il Napoli, in attesa della sfida dei partenopei con la Roma capolista.

Le pagelle di Juventus-Lazio

Durante - 7

La migliore della Lazio: ottima prestazione, arricchita da numerosi salvataggi sulle pericolose occasioni create dall'attacco bianconero. Non concede reti alle avversarie e, in più occasioni, salva la Lazio

Reyes - 6

Prova autorevole da Capitano. Difende bene e contribuisce a far correre pochi pericoli alla porta di Durante

Connolly - 6

Buona prova in marcatura anche per l’irlandese, in una partita in cui l’attacco bianconero ha messo a dura prova il reparto arretrato biancoceleste. Il muro laziale passa anche per la sua prestazione

D`Auria - 6,5

Precisa in marcatura. Si conferma uno dei pilastri della difesa biancoceleste in una partita in cui la Lazio ha fatto un ottimo lavoro nel reparto arretrato

Oliviero - 6,5

Attenta e ordinata, libera spesso l'area dai pericoli

Goldoni - 6

Una partita in cui, viste le sue caratteristiche, non poteva mettersi particolarmente in mostra. Corre tanto e recupera molti palloni

Benoit - 6

In difficoltà perché costretta ad aiutare la difesa biancoceleste, può inventare poco in attacco. Dal 73' Visentin 6,5: entra bene, va vicino al gol nei minuti finali, ma non riesce a trovare la porta

Martin - 5

Spesso imprecisa e poco puntale anche in area di rigore. Il suo l'errore che regala alla Juventus un'occasione d'oro nel primo tempo: Martin perde la sfera, prontamente recuperata da Cambiaghi, che non calcia ma serve Girelli, ma nemmeno quest'ultima riesce a concludere verso la porta e l'azione si perde. Un errore che avrebbe potuto permettere alla Juventus di sbloccare il risultato. Dal 62' Simonetti 5,5: partita durata poco meno di trenta minuti, uscita a pochi minuti dal triplice fischio. Poco brillante. Dall'84' Cesarini: sv

Monnecchi - 6,5

Buona prestazione della numero 17 biancoceleste: brava a partire sulla fascia, riuscendo a creare imprevedibilità alla difesa bianconera. Prova a servire le compagne in area con cross precisi, ma senza che l'attacco biancoceleste riesca a concretizzare le occasioni. Dal 62' Cafferata 6: prestazione sporcata dal giallo rimediato su un fallo da dietro ai danni di Beccari

Piemonte - 6

Soffre anche lei il baricentro basso della Lazio. Lavora e sgomita a centrocampo, in area la si vede poco: più attesa in difesa che in attacco. Dall'84' Karczewska: sv

Le Bihan - 6,5

Brava a raccordare il gioco e a venire incontro, grazie a lei la Lazio costruisce bene. Conferma ancora una volta la sua pulizia tecnica

La pagella di Grassadonia

Voto: 6,5

Ottimo lavoro difensivo delle sue ragazze, che hanno saputo affrontare una sfida estremamente combattuta anche a livello tattico. Il suo lavoro ha accorciato il divario con la Juventus, grazie ad una prova convincente. La Lazio ha sfiorato in più occasioni anche il vantaggio. L'unica nota stonata è l'ennesimo cartellino rimediato in stagione