Mattei: "Lotito è in tutti i posti del mondo, tranne che a Roma..."

Mattei a Radio sei

Stefano Mattei, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio sei: “Non so se Gattuso ha realmente capito il momento che sta vivendo la Lazio…”, le sue parole.

Durante l'intervento radiofonico, si è fatto il punto della situazione su Isaksen: per recuperare servono da 45 a 60 giorni dopo l'operazione, che è stata fatta per i problemi di pubalgia del calciatore.

L'intervista

A Formello la casa sta andando a fuoco, metaforicamente. Lotito è a Milano, forse va a Reggio Calabria, a New York per la finale dei campionati del Mondo. È in tutti i posti del mondo tranne che a Roma, a Formello.

Non so se Gattuso ha realmente capito, fino in fondo, il momento che sta vivendo la Lazio, e soprattutto chi sono realmente, dietro alle promesse che non vengono mantenute, Lotito e Fabiani. Sono abilissimi a promettere, per poi scaricare agli allenatori le colpe quando le cose vanno male.

Mentre la Lazio si sta allenando, a Roma fanno 37 gradi, temperatura percepita 39. Per fare capire le condizioni in cui la Lazio si allena, e lo sarà per tutta la settimana.