37° giornata Serie A | Il Live di Inter-Lazio: 1-0

Tutto pronto a San Siro per la penultima giornata di Serie A, che vede affrontarsi Inter e Lazio. La squadra di Inzaghi ha bisogno della vittoria per rinviare tutti i discorsi Scudetto all'ultima giornata, mentre Baroni e i suoi vorranno tornare nella Capitale con dei punti per continuare a respirare nella ressa creatasi per la qualificazione alle competizioni UEFA 2025/26.

Le formazioni ufficiali

Vecino - Fraioli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic Gila Romagnoli Nuno Tavares; Guendouzi Rovella; Isaksen Vecino Dia; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Il Live di Inter-Lazio