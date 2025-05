Inter-Lazio, Fabiani: "Stasera ci giochiamo una stagione intera"

Gara decisiva quella che andrà in scena alle ore 20:45 tra Inter e Lazio allo Stadio San Siro di Milano: i nerazzurri cercano punti utili per lo Scudetto, mentre la Lazio è chiamata ai tre punti per agguantare il quarto posto in ottica Champions League.

Di seguito le dichiarazioni nel pre partita di Angelo Fabiani in vista del match delle ore 20:45 tra Inter e Lazio.

Fabiani a Sky Sport

Il campionato ancora non ha dato alcun verdetto, c'è una crescita di tutte le squadre. Noi questa sera sappiamo che ci giochiamo una stagione intera, affrontiamo la squadra più forte d'Europa secondo me. Ma il calcio è bello perché può riservare delle sorprese. Noi siamo già soddisfatti per quello che abbiamo fatto durante la stagione.

Continua Fabiani